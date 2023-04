MA QUANTO MAGNANO 'STI RAGAZZINI? IN ITALIA CIRCA 4 BAMBINI SU 10 SONO IN SOVRAPPESO, DIETRO A CIPRO, GRECIA E SPAGNA - OLTRE ALL'ALIMENTAZIONE SPESSO POCO SANA, A PEGGIORARE LA SITUAZIONE È LA SEDENTARIETÀ: QUASI IL 95% DEI BIMBI NON PRATICA UN ADEGUATO LIVELLO DI ATTIBITÀ SPORTIVA - IL PROBLEMA È CULTURALE, MA ANCHE INFRASTRUTTURALE: 6 SCUOLE SU 10 NON HANNO UNA PALESTRA E GLI IMPIANTI...

Estratto dell'articolo di Elisa Forte per “la Stampa”

In Europa il 29% dei bambini tra 7 e 9 anni risulta essere in sovrappeso. L'Italia si colloca al quarto posto per prevalenza di sovrappeso e obesità infantile con tassi appena al di sotto del 40%, superata solo da Cipro, Grecia e Spagna. Se si considera la prevalenza della sola obesità (escluso il sovrappeso), nella stessa fascia di età, il nostro Paese è al secondo posto.

È la fotografia che restituiscono i dati dell'ultimo rapporto "Cosi" (Childhood Obesity Surveillance Initiative) dell'Ufficio Europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità [...] «[...]un bambino obeso ha il 75-80% di probabilità di diventare un adulto obeso. Sarà un peso insostenibile per il Servizio sanitario locale», spiega Michele Carruba, direttore del Centro studi e ricerche sull'obesità dell'Università La Statale di Milano.

Dal rapporto dell'Oms emerge anche che il 67% dei bambini italiani tra 6 e 9 anni va a scuola in macchina contro una media europea che si attesta attorno al 50%. E se tra gli adulti il 44,8% in Italia non pratica un adeguato livello di attività fisica, la percentuale raggiunge addirittura il 94,5% nei bambini, ultimo paese nell'Ocse. Il costo della sedentarietà è pari a 3,8 miliardi di euro.

[...] in Italia - sostengono gli esperti - ci sono diversi ostacoli alla pratica sportiva.

Anzitutto pesa il fattore culturale: il 27% non è motivato a fare sport mentre 8 ragazzi su 10 fanno sport solo se lo praticano i genitori. L'Italia è al sedicesimo posto nell'Ue per la spesa pubblica destinata allo sport. Resta cronica la carenza di infrastrutture con 131 impianti ogni 100mila abitanti (4,6 volte in meno della Finlandia). Di questi, il 60% è stato costruito più di 40 anni fa e 6 edifici scolastici su 10 non hanno una palestra. [...]

[...]Una persona sedentaria fa dai 3.000 ai 5.000 passi al giorno, basterebbe raddoppiare (10.000) per dimezzare il rischio di mortalità. Fare attività fisica per 150 minuti a settimana eviterebbe in Europa 3,8 milioni di casi di malattie cardiovascolari; un milione di casi di diabete di tipo 2; oltre 400.000 casi di tumori. [...]

