“Avevo naturalmente messo in conto un esito sfavorevole, ma […] ho sperato fino all’ultimo che venisse ristabilita la verità. Sono profondamente addolorato e molto deluso. Non mi arrenderò mai soprattutto dinanzi a quella che ritengo una decisione sbagliata ingiusta”.

A parlare è Andrea Piazzolla, il factotum di Gina Lollobrigida appena condannato a 3 anni di carcere dal tribunale di Roma per aver fatto sparire nel nulla il patrimonio milionario della diva. Peggio, come hanno sentenziato i giudici, per averla raggirata per anni. Ora, a 24 ore dalla decisione arrivata in aula, parla l’uomo finito nel mirino della famiglia dell’attrice.

Piazzolla, che tipo di rapporto aveva con Gina Lollobrigida? Per il giudice si trattava di una relazione squilibrata. Cosa ne pensa?

"Ho detto e dirò sempre che tutte le persone che ci hanno visto e frequentato nel corso degli anni hanno testimoniato raccontando come io abbia fatto per Gina più di quello che un figlio fa per la madre. Questa è le verità”.

I periti hanno rilevato “fragilità” nell’attrice. Lei non le ha mai notate?

“Non solo io, ma tutte e dico tutte le persone che hanno frequentato Gina hanno notato l’esatto contrario, e cioè la sua lucidità, la sua determinazione e la sua autonomia. Solo i periti hanno rilevato una fantomatica fragilità. Non le sembra strano?".

Resta la condanna, è pesante. Tre anni di reclusione e 450 mila euro di provvisionale per i parenti di Gina Lollobrigida. Come valuta le dichiarazioni del figlio della diva?

“Non sta a me valutare le dichiarazioni di Milko, ma credo che chiunque possa farsi un’idea sul rammarico espresso solo oggi da un uomo che per sua libera scelta si è disinteressato alla vita della madre, non facendosi mai sentire neppure per il suo compleanno”.

Le ultime sue parole, nel processo, sono state rivolte al mancato rapporto tra Gina Lollobrigida e i suoi parenti. Loro hanno ribattuto dicendo che a causa della vicenda che la ha coinvolta non hanno potuto vivere del tempo con l’artista e che comunque sono andati a trovarla al cimitero.

"Sono affermazioni false quelle dei parenti di Gina, nessuno si è mai recato a trovare Gina al cimitero. Vi prego di informarvi con i custodi del cimitero. È facile oggi darmi addosso, trascurando che nel corso degli anni ho cercato di far riavvicinare Gina a suo figlio”.

[…] Senta, ma che fine ha fatto la Jaguar di Gina Lollobrigida?

“Gina era stata male e I medici ci consigliarono di andare al mare per farle respirare aria buona. Vendemmo l'auto in modo da avere rapidamente la liquidità per l'affitto della villa scelta da Gina in Costa Smeralda. Stiamo parlando di quasi 100 mila euro. La macchina è stata venduta allo stesso prezzo di acquisto, Gina non ha perso nulla ed ha trascorso un meraviglioso periodo di vacanza che l’ha rigenerata. Invece di essere ringraziato dal figlio sono stato accusato di circonvenzione. È davvero una vicenda paradossale".

[…] Uno di questi processi riguarda una prima relazione. C’è una donna che la accusa di aver trascurato un figlio mentre si prendeva cura di Gina Lollobrigida. È così? Perché?

“Chi ha portato questa vicenda sui giornali lo ha fatto al solo fine di colpirmi senza chiedersi se risponde all’interesse di questo ragazzo dare una rilevanza mediatica ad una vicenda che è molto complessa”.

