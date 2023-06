MA QUANTO ROSICA MARK ZUCKERBERG! – IL FONDATORE DI FACEBOOK TORNA A PARLARE DEL TORNEO DI JIU-JITSU A CUI HA PARTECIPATO UN MESE FA PER SMENTIRE DI AVER PERSO L'INCONTRO A CAUSA DI UNO SVENIMENTO - SECONDO L’ARBITRO, CHE HA ASSEGNATO L’INCONTRO AL SUO AVVERSARIO, ZUCKERBERG AVEVA INIZIATO A "EMETTERE STRANI RANTOLI": “NON È MAI SUCCESSO, NON HO MAI PERSO I SENSI, STAVO SOLO GRUGNENDO” – E L’ARBITRO È STATO COSTRETTO A… VIDEO

DAGONEWS

mark zuckerberg fa jiu jitsu 7

Mark Zuckerberg non si dà pace. Un mese dopo aver perso un incontro durante il suo primo torneo brasiliano di Jiu-Jitsu a Redwood City, in California, torna sull’argomento per chiarire quanto successo.

Il fondatore di Facebook stava combattendo contro il suo avversario quando, a parere dell’arbitro, ha perso i sensi e ha iniziato a emettere uno strano rantolo. Motivo per cui l’arbitro ha chiuso l’incontro, assegnando il match all’avversario. Adesso, un mese dopo, Zuckerberg torna sull’argomento per smentire quanto detto dall’arbitro: «Non è mai successo. Non sono mai svenuto, stavo solo grugnendo».

mark zuckerberg fa jiu jitsu 6

Pare che l'arbitro si sia “scusato con Mark e il suo allenatore per aver interrotto prematuramente il match”.

