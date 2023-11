MA QUANTO ROSICA RE CARLO? DOMINIC WEST, IL PROTAGONISTA DI “THE CROWN”, È CONSIDERATO TROPPO BELLO PER IL RUOLO DI RE E SI È DOVUTO SOTTOPORRE A SEDUTE DI TRUCCO PER IMBRUTTIRSI: “STAVOLTA CI SIAMO ANDATI LEGGERI CON LE PROTESI. AVEVO DEGLI AGGEGGI CHE MI FACEVANO LE ORECCHIE A SVENTOLA: ERA SCOMODO, ALLA FINE DISTRAEVANO. HO CERCATO DI PRESENTARLO SOTTO UNA BUONA LUCE, SI PRENDE GIÀ TANTA CATTIVERIA…” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Valentina Ariete per “La Stampa”

dominic west re carlo 2

Siamo all'inizio della fine: The Crown 6 conclude la serie sulla Royal Family creata da Peter Morgan. Sono gli Anni '90: è l'epoca dell'ascesa di Tony Blair, di Lady D icona della moda e rivale della Regina Elisabetta come catalizzatore dell'attenzione e dell'amore degli Inglesi. In mezzo a questa lotta silenziosa a colpi di fotografie istituzionali c'è Carlo, il re mancato, il figlio destinato a obbedire alla madre. A interpretarlo è Dominic West, già indimenticabile Jimmy McNulty in The Wire e Noah Solloway in The Affair.

the crown 2

Considerato troppo bello per il ruolo, in questa nuova stagione, divisa in due parti (la prima arriva su Netflix domani, l'altra il 14 dicembre) ha finalmente fatto pace con il personaggio: «Peter Morgan ha sempre detto che gli attori non entrano davvero nei personaggi fino a quando non fanno una seconda stagione: ha ragione - dice, spiegando meglio - Questi nuovi episodi sono stati un sollievo: non avevo l'ansia dell'inizio. Alla scorsa stagione ero preoccupato di tutto, mandavo messaggi come un pazzo a Peter alle 5 del mattino! Me la sono goduta di più: è rimasto il divertimento senza la paura».

the crown 1

Sul fatto dell'aspetto troppo affascinante per ricordare il vero Carlo, oggi diventato Re Carlo III, si fa una risata: "Stavolta ci siamo andati leggeri con le protesi per le orecchie. Avevo degli aggeggi che mi facevano le orecchie a sventola: era scomodo, alla fine distraevano e non facevano poi questa grande differenza […]

L'attore ha una posizione ambivalente su questa figura, che apprezza umanamente, ma su cui ha dubbi per quanto riguarda il ruolo di leader: «All'inizio della prima stagione ho fatto un grande lavoro di ricerca su di lui. Mi erano rimaste in testa delle sue frasi che mi avevano fatto saltare sulla sedia. Una in particolare viene da un'intervista fatta su un aereo diretto in Australia.

dominic west in the crown 4

Ovvero: lo faccio semplicemente per l'allegra vecchia Gran Bretagna. Ho girato tante scene con Olivia Williams, che interpreta Camilla Parker Bowles, e, prima di ogni ciak, lei dice democrazia moderna per entrare nel personaggio. Io invece dico: allegra vecchia Gran Bretagna. E poi cominciamo a recitare. È una tecnica per sdrammatizzare che ci ha reso tutto più facile».

dominic west re carlo 1

[…] «Carlo mi piace molto, lo ammiro davvero: penso sul serio che sia una brava persona che si prende un sacco di cattiveria. Non volevo aggiungere anche la mia. Ma ci sono tante persone attorno a me che la pensano in modo diverso».

[…]

dominic west in the crown 2

«Spero che il risultato finale sia un ritratto pieno di compassione e allo stesso tempo equilibrato. Non è mai bello quando vedi un attore palesemente innamorato del suo personaggio. Magari a volte sì, ma in questo caso non volevo dargli una bontà pura, perché lui non è così. Nessuno è così e, se anche lo fosse, non sarebbe interessante da guardare. Più imparo cose di lui, più incontro le persone e discuto di lui con loro. Ho parlato con tante persone che lo hanno conosciuto, perché lui ne ha incontrate tantissime, probabilmente più di tutti, a eccezione della Regina e del Principe Filippo. E quasi tutte mi hanno raccontato storie da cui emerge una persona calorosa ed estremamente gentile».

