MA QUANTO TROMBAVA MATTEO MESSINA DENARO? – CINQUE GIORNI DOPO L’ARRESTO DEL BOSS, UN’ALTRA DONNA È ANDATA IN CASERMA A CONFESSARE DI AVER AVUTO UNA RELAZIONE CON LUI: “SI ERA PRESENTATO CON IL NOME DI FRANCESCO SALSI, MI DISSE CHE ERA UN DOTTORE IN PENSIONE. NON HO MAI SOSPETTATO. SONO SOTTO CHOC” – DI LEI SAPEVA LAURA BONAFEDE, LA MAESTRA ARRESTATA IERI, CHE INVIAVA AL MAFIOSO PIZZINI DI GELOSIA E…

1. UN'ALTRA AMANTE DI MESSINA DENARO SI PRESENTA IN CASERMA

Estratto dell’articolo di Salvo Palazzolo per www.repubblica.it

MATTEO MESSINA DENARO

Cinque giorni dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro si è presentata in una caserma dei carabinieri dicendo di avere intrattenuto una relazione sentimentale con quell’uomo visto in televisione. «Mi aveva detto di chiamarsi Francesco Salsi — ha spiegato — e che era un medico anestesista in pensione». […] L’insegnante ha sempre ribadito: «Non ho mai sospettato che si trattasse di Matteo Messina Denaro, sono sotto choc». E ha raccontato la sua storia: «Ho intrapreso quella relazione in un momento di crisi personale e coniugale».

laura bonafede matteo messina denaro

Ha detto di averlo conosciuto in un supermercato di Campobello, vicino casa sua. «È stato lui a presentarsi». Ha spiegato di averlo rivisto a giugno. «A settembre ci siamo scambiati il numero di cellulare». Il mese successivo, la donna era nell’appartamento di via Cb 31, il covo del superlatitante. «Mi diede appuntamento a Mazara del Vallo — ha spiegato — andammo a casa sua con l’Alfa Giulietta che ho visto in Tv». Restarono un paio d’ore prima di ritornare a Mazara. «Mi invitò altre volte — dice lei — ma l’ho sentito solo telefonicamente, sino a pochi giorni prima del suo arresto».

matteo messina denaro con montone

Ma per davvero non sapeva nulla dell’identità di Messina Denaro? Anche l’insegnante è stata al centro di un’indagine dei carabinieri del Ros. E si è scoperto che della relazione era a conoscenza Laura Bonafede.

lorena lanceri 1

A leggere i pizzini fra la maestra arrestata ieri mattina e Messina Denaro sembra che si conoscevano pure: «Oggi sono stato a Macondino — annotava Laura Bonafede, facendo riferimento alla località di Triscina — e quando stavamo andando via c’erano gli Sbrighisi al completo, erano a fare un giro di prova con una potenziale auto di Handicap, perché la sua non funziona bene».

laura bonafede 1

Secondo gli investigatori, “Sbrighisi” e “Handicap” sono due nomi in codice per indicare l’insegnante che ha confessato di essere stata l’ultima amante di Messina Denaro. […] La verità è che Laura Bonafede era parecchio gelosa di Sbrighisi, così come lo era dell’altra donna con cui il boss latitante intratteneva una relazione, la vivandiera Lorena Lanceri.

[…]

la donna che ha conosciuto matteo messina denaro in ospedale

D’altro canto, Laura Bonafede e Matteo Messina Denaro avevano avuto una relazione lunga circa dieci anni. […] Ma, poi, la storia con Laura Bonafede era finita. E il superlatitante si era lanciato in nuove avventure.

2 - IN CELLA L’AMANTE DI MESSINA DENARO “CONOSCE SEGRETI E COVI DA SCOPRIRE”

Estratto dell'articolo di S.P. per “la Repubblica”

Una donna conosce i segreti più profondi di Matteo Messina Denaro, il mafioso delle stragi. Si chiama Laura Bonafede, 55enne maestra elementare di Campobello, figlia del capomafia del paese e moglie di un ergastolano. È stata l’amante del superlatitante, adesso è in carcere con l’accusa di favoreggiamento.

Nei suoi pizzini al latitante, ritrovati dai carabinieri del Ros, ci sono tanti misteriosi riferimenti, a persone e covi (il “tugurio”, il “limoneto”). Probabilmente, lei sa dove è nascosto il vero archivio di Matteo Messina Denaro, quello che contiene i pizzini con gli affari e i segreti.

laura bonafede 3 matteo messina denaro 1 matteo messina denaro 2 lorena lanceri controlla la strada per matteo messina denaro 1 laura bonafede 2