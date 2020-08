MA QUELLO È PIKACHU? – UNA DONNA THAILANDESE HA RIEMPITO IL SUO GATTO DI CURCUMA PER CURARLO DA UN FUNGO E IL POVERO MICIO È DIVENTATO TUTTO GIALLO – L’ANIMALE AVEVA UN’INFEZIONE SULLA ZAMPA CHE GLI STAVA CAUSANDO LA PERDITA DEL PELO. COSÌ HA STROFINATO UN INTRUGLIO A BASE DELLA SPEZIA IN TUTTO IL CORPO, SENZA PENSARE AL PICCOLO “EFFETTO COLLATERALE”. LA SIGNORA HA PROVATO A LAVARLO, MA…

ka pwong prima e dopo la cura a base di curcuma

Da https://www.lastampa.it/la-zampa/

Da bianco a giallo paglierino. Una signora della Thailandia ha <tinto> così il suo gatto, trasformandolo in una sorta di Pikachu con i baffi. Questa volta non si tratta di qualche vezzo o moda passeggera: in realtà il micio in questione è ricoperto di curcuma e il suo pelo bianchissimo ne ha assorbito il colore, diventando così.

Le foto di Ka-Pwong, il gatto giallo, stanno facendo il giro del mondo da quando la sua proprietaria Thammapa Supamas ha pubblicato su Facebook il suo tentativo di cura con «effetto collaterale» inaspettato. Il micio aveva infatti un'infezione fungina sulla zampa che gli stava causando la perdita del pelo. Allora lei ha deciso di usare la curcuma, come si fa nella medicina tradizionale thailandese.

ka pwong prima della cura a base di curcuma

Il consiglio le è arrivato direttamente dalla madre. E convinta del fatto che al peggio non avrebbe funzionato, gli ha strofinato un intruglio a base di curcuma in polvere su tutto il corpo, per evitare il diffondersi del fungo.

«Avevamo già tentato altre strade per curare l'infezione che aveva sulla zampa, ma nulla ha funzionato. Così ho tentato anche la strada tradizionale: prima ho messo il composto solo sulla zampa, poi, dato che ne era avanzato molto, glielo ho spalmato anche sul resto del corpo, per prevenire future micosi», racconta la sua proprietaria, ignara del fatto che lo scrub alla curcuma avrebbe cambiato il colore del suo gatto.

ka pwong dopo la cura a base di curcuma

Sicuramente la colorazione sarà temporanea, ma ad ogni applicazione sta diventando più giallo. In compenso, pare che il fungo stia regredendo e che la curcuma stia dando i suoi effetti, non solo cromatici. La donna ha anche provato a lavare il micio, ma nulla: il colore sembra non volere andarsene.

ka pwong tinto con la curcuma

«Non credo che abbia capito di essere diventato Pikachu, ma ora sta meglio: è allegro e mangia come al solito». Il più la spezia «ha ridotto il prurito» e sembra che la zampa sia in via di guarigione. Un trattamento che non dovrebbe essere ripetuto senza il consulto di un veterinario, i cui effetti dovrebbero sparire in circa tre mesi. «Dopo che sarà completamente guarito, spero che tornerà ad essere anche bianco».

