MA QUINDI CHI C’ERA A FRASCATI PER IL MATRIMONIO DELLA NIPOTE DI KITTY SPENCER, NIPOTE DI LADY DIANA, CON IL MILIONARIO MICHAEL LEWIS? I CUGINI FAMOSI WILLIAM E HARRY NON SI SONO PRESENTATI, ELTON JOHN HA INVIATO SOLO UN BIGLIETTO DI AUGURI – LA SPOSA ERA VESTITA CON UN ABITO DI DOLCE E GABBANA, MARCHIO DI CUI È “GLOBAL AMBASSADOR” – VIDEO+FOTO

Flavia Fiorentino per www.corriere.it

matrimonio kitty spencer michael lewis 5

Abito in pizzo bianco d’ispirazione vittoriana realizzato per lei da Dolce e Gabbana. Così Kitty Spencer, nipote di Lady Diana, si è sposata a Roma nella maestosa e scenografica Villa Aldobrandini dove il duo di designer internazionali, l’ha seguita fino all’ultimo istante per un fitting perfetto.

La bellissima e bionda trentenne , global ambassador di Dolce & Gabbana, ha scelto come consorte Michael Lewis, imprenditore sudafricano, 31 anni più grande di lei, divorziato, tre figli e un patrimonio stimato in 80 milioni di sterline.

Cominciati verso le 18 nella centenaria dimora di Frascati, tra blasonate terrazze e fiori sparsi ovunque, i festeggiamenti sono culminati alla mezzanotte con uno spettacolo di fuochi d’artificio che ha a lungo illuminato il cielo dei Castelli romani. Kitty è figlia della modella Catherine Victoria Lockwood e ha due sorelle gemelle, Lady Amelia e Lady Eliza, 28, che hanno da poco iniziato la loro carriera nel fashion system.

kitty spencer in abito dolce e gabbana per il matrimoni o

Delusa l’attesa per l’arrivo di William e Harry, i cugini di Kitty,( figlia di Charles Spencer, fratello di Diana ) ma ha invece confermato la sua presenza la marchesa di Bath, Emma Thynn e la cantante e attrice inglese Pixie Lott mentre Elton John ha soltanto inviato un biglietto di auguri.

Le nozze, fissate tempo fa sempre nella principesca dimora, sono state spostate di un anno a causa della pandemia. Per gli sposi, e i tanti amici arrivati soprattutto dall’Inghilterra e dagli Stati Uniti, il ricevimento ha rappresentato anche l’occasione per festeggiare la ripresa e un primo avvicinamento alla normalità . Con il calare del buio e i giochi d’aqua che si rincorrevano nel rinascimentale ninfeo a emiciclo, la serata, colorata da luci rosse e dorate si è avvolta in un’atmosfera magica che ha accompagnato gli ospiti verso la cena regale ma dal gusto squisitamente british

