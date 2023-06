MA È ROMA O L'AQUAFAN? - I TURISTI A ROMA PENSANO DI FARE IL LORO PORCO COMODO (MA A CASA LORO PRETENDONO ORDINE E PULIZIA) - LA FONTANA DI TREVI È DIVENTATA UNA PISCINA PER FARE PEDILUVI E BIDET - IL PROBLEMA NON È SOLO LA MALEDUCAZIONE DEI VISITATORI, MA ANCHE LA MANCANZA DI CONTROLLI DA PARTE DEI VIGILI URBANI - I RESIDENTI DEL CENTRO DELLA CAPITALE CHIEDONO AIUTO PER ARGINARE GLI ECCESSI DEL BOOM: "NON RIUSCIAMO PIÙ A RISPETTARE LE REGOLE…"

Estratto dell'articolo di Fabio Rossi per “il Messaggero”

turisti fontana di trevi degrado

Un pediluvio nell'acqua della fontana più famosa del mondo, passeggiate indisturbate nel cuore del monumento realizzato da Nicola Salvi, pic-nic abusivi tra marmi e travertino, rifiuti a terra davanti a cestini traboccanti, i pochi vigili urbani presenti che cercano di fare quello che possono, di fronte alla massa, folta e disordinata, dei turisti tornati ad affollare la Città eterna.

L'ennesimo sfregio al patrimonio storico e artistico di Roma, purtroppo con cadenza quotidiana, tocca la Fontana di Trevi, ormai letteralmente presa d'assalto da visitatori […]

L'ALLARME

turisti fontana di trevi.

I residenti della zona chiedono aiuto per arginare gli eccessi del boom del turismo, in particolare per quanto riguarda i controlli. «In questo momento corpo della polizia locale non è all'altezza di controllare tutto ciò che si trova intorno a loro, anche a causa di un organico insufficiente - sottolinea Viviana Di Capua, presidente dell'Associazione abitanti centro storico - I vigili devono occuparsi della sicurezza, del comportamento dei turisti, di ambulanti e abusivi e di tante altre cose».

turisti fontana di trevi.

[…] «Questo turismo vogliamo regolamentarlo o no? - chiede Di Capua - Per esempio tutta la mole dei rifiuti in eccesso proviene dai turisti, ma altrove questo non succederebbe. Qui non riusciamo più a rispettare le regole: l'altro giorno ho visto persone fare un vero e proprio pic-nic alla fontana di piazza della Rotonda, davanti al Pantheon».

LE PROPOSTE

Per mettere un freno a questi eccessi i residenti chiedono «una task force dedicata, composta dalla polizia locale e dalle forze dell'ordine». Ma anche una «comunicazione più forte, per far rispettare ogni aspetto che riguarda il comportamento e uso della città» e «il blocco dei nuovi bed & breakfast fino al Giubileo». […]

ARTICOLI CORRELATI