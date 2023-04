MA E’ UN GOVERNO O UNA CARNEVALATA? - LE FOTO SU “PLAYBOY” DELLA SOTTOSEGRETARIA MARLÈNE SCHIAPPA SONO SOLO L’ULTIMO INCIAMPO NELLA COMUNICAZIONE DELL’ESECUTIVO NEI GIORNI IN CUI LA TENSIONE IN FRANCIA E’ ALLE STELLE PER LA RIFORMA DELLE PENSIONI E SI DISCUTE DELLA VIOLENZA DELLA POLIZIA - DAVANTI A QUESTO SCENARIO, MACRON DA’ INTERVISTE A UNA RIVISTA A FUMETTI PER I PIÙ GIOVANI, MENTRE IL MINISTRO DEL LAVORO OLIVIER DUSSOPT HA AMMESSO LA SUA OMOSESSUALITÀ A “TÊTU”, TESTATA DEDICATA AL MONDO LGBTQI+…

Estratto dell’articolo di Danilo Ceccarelli per “la Stampa”

MARLENE SCHIAPPA PLAYBOY 1

Ce n'era veramente bisogno? È la domanda che sembrano farsi in molti nel governo francese dopo che la sottosegretaria Marlène Schiappa è apparsa sulla copertina di Playboy. Niente di osé: gli scatti la ritraggono in abito bianco […] con tanto di coccarda tricolore, per accompagnare un'intervista sul femminismo e la condizione delle donne che uscirà giovedì, proprio quando si terrà una nuova giornata di proteste contro la riforma delle pensioni.

MARLENE SCHIAPPA PLAYBOY 2

Un'iniziativa per niente «appropriata», secondo la premier Elisabeth Borne, che ha chiamato la diretta interessata per esprimerle il suo disappunto. A quanto pare Schiappa avrebbe deciso da sola senza avvisare l'Eliseo […] Anche la maggioranza parlamentare è spaccata, tra chi confessa a BfmTv di aver creduto ad un «pesce d'aprile» e chi invece afferma di essere «fiero» di far parte di un governo che fa scelte simili.

MARLENE SCHIAPPA PLAYBOY

Ma l'occasione è troppo ghiotta per le opposizioni che, in piena crisi politica e sociale, hanno suonato la carica: la sinistra è insorta in coro, così come Marine Le Pen. A finire sotto il fuoco incrociato delle critiche è la strategia di comunicazione del governo di questi ultimi giorni. L'affaire Schiappa arriva dopo una serie di mosse un po' troppo pop agli occhi del Paese.

MACRON E L INTERVISTA A PIF GADGET

A cominciare dallo stesso presidente Emmanuel Macron, che nei giorni scorsi ha rilasciato un'intervista a Pif Gadget, rivista a fumetti per i più giovani, mentre il ministro del Lavoro Olivier Dussopt ha fatto outing sulla sua omosessualità a Têtu, testata dedicata al mondo Lgbtqi+. […] Iniziative fuori luogo secondo molti, che arrivano mentre in tutta la Francia si parla di pensioni e dei tanti episodi di violenza da parte delle forze dell'ordine […]

OLIVIER DUSSOPT