MA ’NDO VAI SE IL PASSAPORTO NON CE L'HAI? – QUALCOSA SI MUOVE PER RISOLVERE IL PASTICCIO DEI TEMPI D'ATTESA LUNGHISSIMI PER IL RILASCIO DEI PASSAPORTI: DA OGGI IN 40 QUESTURE D'ITAIA È PARTITA LA SPERIMENTAZIONE CHE PERMETTE DI FISSARE L'APPUNTAMENTO E OTTENERE IL DOCUMENTO PER CHI HA UN VIAGGIO DA FARE ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA – IL PROGETTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO SARÀ ESTESO A TUTTA ITALIA DA MERCOLEDÌ DELLA PROSSIMA SETTIMANA…

Estratto dell’articolo di Valentino Gonzato per www.ilgiornaledivicenza.it

Pochi posti liberi in agenda e tempi d’attesa di mesi. Ottenere il passaporto è una missione (quasi) impossibile. Ora, però, c’è una possibilità in più. Vicenza è stata inserita nell’elenco delle 21 questure dove è stato avviato un progetto sperimentale che permetterà di fissare appuntamento per i viaggi da effettuare entro 30 giorni dalla richiesta.

Una iniziativa cominciata il 7 marzo

L’iniziativa del ministero dell’Interno è cominciata il 7 marzo nelle prime città, mentre a Vicenza è stata attivata martedì scorso. La nuova procedura per la richiesta del passaporto prevede di collegarsi, come sempre, alla piattaforma passaportonline.poliziadistato.it dove, alla richiesta di avere un appuntamento, è stata aggiunta una nuova opzione: “Appuntamenti in urgenza”.

Tramite questa scheda è dunque possibile fissare un appuntamento in questura per i viaggi da fare entro un mese. Nel caso in cui non si trovasse un posto libero nemmeno con questa modalità, è prevista pure la possibilità di compilare un modulo ad hoc e allegarlo alla domanda, in caso di viaggi entro 15 giorni. Quando si verrà convocati all’ufficio passaporti sarà ovviamente necessario mostrare la documentazione che attesta la reale urgenza.

Con l'opzione sperimentale si trovano alcuni posti

Collegandosi al portale ieri pomeriggio, 13 marzo, seguendo la procedura normale non si trovava alcun posto libero nell’agenda on line. Invece, scegliendo l’opzione sperimentale, c’erano ancora sette posti disponibili per la giornata di oggi (ovviamente non è poi stata portata a termine la procedura).

Le città in cui è partita la sperimentazione sarebbero state scelte in base alle criticità emerse nel corso degli ultimi anni per riuscire ad avere il documento. Nell’elenco figurano, tra le altre, le questure di Verona, Bari, Bergamo, Caserta, Milano, Monza, Pescara, Reggio Emilia, Torino e Treviso. [...]

