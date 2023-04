24 apr 2023 19:53

MA E’ UNO SCHERZO? ANGELA DELLA MORTE VA A TROVARE IL CAV - LA MADRE DI MARTA FASCINA, CHE PURTROPPO PER LEI SI CHIAMA ANGELA DELLA MORTE, FA VISITA PER LA PRIMA VOLTA AL SAN RAFFAELE AL GENERO SILVIO BERLUSCONI - OCCHIALI SCURI E MASCHERINA, LA DONNA SI È TRATTENUTA IN OSPEDALE PER 45 MINUTI E NON HA RILASCIATO DICHIARAZIONI: “SIAMO PERSONE SEMPLICI...”