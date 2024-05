MA LO SAPETE CHE I CONSERVATORI SONO PIÙ FELICI DEI LIBERAL? SECONDO DIVERSE RICERCHE AMERICANE C’È UN MOTIVO PER CUI I SOSTENITORI DI TRUMP SONO PIÙ SORRIDENTI DEGLI ELETTORI DI BIDEN. IL MOTIVO È SEMPLICE: QUELLI DI DESTRA HANNO MENO PROBABILITÀ DI ESSERE ARRABBIATI PER LE DISUGUAGLIANZE SOCIALI ED ECONOMICHE, CREDONO CHE IL SISTEMA PREMI COLORO CHE LAVORANO DURO E CHE LE GERARCHIE FACCIANO PARTE DELL’ORDINE NATURALE DELLE COSE – QUELLI DI SINISTRA, INVECE, SI SENTONO FRUSTRATI PER…

Estratto dell'articolo di Thomas Edsall per www.nytimes.com

felicita e tristezza 6

Perché un corpo sostanziale di ricerche nel campo delle scienze sociali rileva che i conservatori sono più felici dei liberali?

Esiste una risposta parziale: quelli di destra hanno meno probabilità di essere arrabbiati o turbati dalle disuguaglianze sociali ed economiche, credono che il sistema premi coloro che lavorano duro, che le gerarchie facciano parte dell’ordine naturale delle cose e che i risultati del mercato siano fondamentalmente equi.

Quelli di sinistra si oppongono a ciascuna di queste valutazioni dell’ordine sociale, e sono frustrati per il mondo che li circonda.

felicita e tristezza 5

Il divario della felicità ci accompagna da almeno 50 anni e la maggior parte delle ricerche che cercano di spiegarlo si sono concentrate sui conservatori. Più recentemente, tuttavia, psicologi e altri scienziati sociali hanno iniziato a scavare più a fondo nelle basi del malcontento liberale – non solo l’infelicità, ma anche la depressione e altre misure di insoddisfazione.

Uno dei risultati che emergono da questa ricerca è che il declino della felicità si concentra soprattutto tra coloro che a sinistra sollevano questioni di identità, giustizia sociale e oppressione dei gruppi emarginati.

felicita e tristezza 4

Ma c’è un fenomeno parallelo che si sta verificando a destra: i sostenitori di Donald Trump si lamentano per l’oppressione da parte dei liberali che si impegnano in una vendetta implacabile per tenere il loro idolo fuori dalla Casa Bianca.

Ma c’è una differenza nel modo in cui la sinistra e la destra reagiscono alla frustrazione e al risentimento. Invece di disperarsi, la destra contemporanea ha risposto con rabbia crescente, rifiutando le istituzioni e le norme democratiche. In un articolo di Vox del 2021, “ Trump e la rivolta repubblicana contro la democrazia ”, Zack Beauchamp descrive in dettaglio l’emergere di un malcontento distruttivo e aggressivo tra i conservatori.

felicita e tristezza 3

Citando una vasta gamma di dati di sondaggi e studi accademici, Beauchamp ha scoperto che: Più del doppio dei repubblicani (39%) rispetto ai democratici (17%) credono che “se i leader eletti non proteggeranno l’America, il popolo dovrà agire, anche se ciò significa fare esplodere la violenza”. Il 57% dei repubblicani considera i democratici “nemici”, rispetto al 41% dei democratici che vede i repubblicani come nemici. Inoltre tra i repubblicani cresce il sostegno all’”uso della forza per difendere il nostro modo di vivere”, così come la convinzione che “i leader forti infrangono le regole” e che “a volte bisogna farsi la legge nelle proprie mani”.

felicita e tristezza 2

In altre parole, Trump e i suoi alleati rispondono alle avversità e a ciò che vedono come attacchi da sinistra con minacce e rabbia, mentre un segmento della sinistra spesso, ma non sempre, risponde alle avversità e all’ineguaglianza sociale con sconforto e dolore.

felicita e tristezza 1