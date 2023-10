MA LO SAPEVATE CHE IL BASSISTA BILL WYMAN È TORNATO NEI ROLLING STONES? LA NOTIZIA È STATA TENUTA SOTTOTRACCIA VISTO CHE ANCORA OGGI RIMBOMBA L’ECO DELLO SCANDALO SESSUALE CHE LO COINVOLSE: IL MUSICISTA NEL 1989 SPOSÒ LA SUA FIDANZATINA 18ENNE MANDY SMITH - ALL’EPOCA LUI AVEVA 47 ANNI, MA I DUE SI ERANO CONOSCIUTI QUANDO LEI NE AVEVA 13: TEMPO DOPO LEI RIVELÒ CHE AVEVANO FATTO SESSO PER LA PRIMA VOLTA QUANDO LEI ERA UNA 14ENNE E... VIDEO

DAGONEWS

bill wyman e mandy smith 5

È forse la mossa meno appariscente che i Rolling Stones abbiano mai fatto. E forse anche la più imbarazzante. Hackney Diamonds, il nuovo album degli Stones che uscirà su Polydor il 20 ottobre, vede il ritorno di Bill Wyman , il bassista scomparso dai radar più di 30 anni fa.

Wyman, 86 anni, suona il basso nel brano “Live By The Sword”: è scomparso dalla scena pubblica dopo lo scandalo esploso dopo il suo matrimonio con la fidanzata Mandy Smith, che aveva 18 anni, nel 1989. Si sono conosciuti quando lei aveva 13 anni e lui 47, e lei successivamente ha detto che hanno fatto sesso per la prima volta quando lei aveva 14 anni.

rolling stones 2

Wyman non lo ha negato, ma ha difeso la relazione definendola "emotiva e speciale". In un film sulla sua vita nel 2019 ha aggiunto che è stato un errore sposarla. Ha anche detto di essersi rivolto alla polizia per discutere della relazione, ma gli è stato detto che non erano interessati.

Nelle interviste alla stampa rilasciate finora da Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood, il nome di Wyman non è stato fatto - il trio ha invece parlato di collaborazioni con Sir Paul McCartney e Lady Gaga - e lui non ha partecipatp al loro photocall a Londra.

bill wyman e mandy smith 6

La biografa degli Stones, Lesley-Ann Jones, che era presente all'inizio della storia d'amore di Wyman con la studentessa Smith, dice di essere disgustata da questo ritorno: «Quando ho saputo che aveva lavorato con la sua vecchia band per il nuovo album, mi si è accapponata la pelle. La relazione tra Bill Wyman e Mandy Smith era illegale e immorale. Fu accettato e qualcuno fece finta di non vedere».

Wyman ha raccontato di ver visto per la prima volta la tredicenne Smith al Lyceum Ballroom di Londra. Ha detto che lei lo faceva sentire come se fosse stato "colpito in testa con un martello".

La relazione fu tenuta segreta fino a quando lei non ebbe 16 anni. Si sposarono quando lei ne aveva 18 e al matrimonio parteciparono Jagger, Richards, Wood e le loro mogli.

bill wyman e mandy smith 3

In un'intervista del 2010, Smith ha detto: «È stato tenuto nascosto alla stampa e agli sconosciuti, ovviamente. Per i primi due anni ho dovuto mentire. Quando uscì la notizia avevo 16 anni, quindi suppongo che non fosse poi così male. Anche se era ancora brutto. Si scateno l'inferno». La coppia si separò nel 1991. In questo periodo Wyman lasciò gli Stones.

bill wyman e mandy smith 4 bill wyman e mandy smith bill wyman e mandy smith 1 bill wyman e mandy smith 2 bill wyman e mandy smith 7 rolling stones 1