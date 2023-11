MA LO SAPEVATE CHE DA TRE ANNI C’È UNA LETTURA PERPETUA DELLA DIVINA COMMEDIA DAVANTI ALLA TOMBA DI DANTE? DAL 2020, 617 PERSONE HANNO DECLAMATO IL SOMMO POETA IN 34 LINGUE, TRA CUI HINDI, TURCO, CINESE, ARABO, VIETNAMITA, URDU, TAIWANESE, SERBO E KYRGYZ – OLTRE A PREMI NOBEL E ATTORI, CHIUNQUE PUÒ PARTECIPARE A “L’ORA CHE VOLGE IL DISÌO”: PREVIA PRENOTAZIONE, CI SI PUÒ CIMENTARE NELLA LETTURA E…

(ANSA) - Sono state già 617 in tre anni, tra cui oltre un centinaio di studenti, le persone che, in 34 lingue, hanno partecipato a L'ora che volge il disìo, il progetto di lettura perpetua davanti alla Tomba di Dante, nato in occasione del settecentenario dantesco del 2020 a cura del Comune di Ravenna e della Fondazione RavennAntica. Tanti cittadini, alcuni anche più volte, hanno deciso di omaggiare Dante cimentandosi con i suoi versi, così come sono sempre molti coloro che ogni giorno si fermano ad ascoltare la lettura, magari con la propria Divina commedia in mano.

Anche molti turisti apprezzano questo breve momento che valorizza un luogo, la zona del silenzio dedicata a Dante, già di per sé suggestivo. Il Sommo Poeta è stato declamato in inglese, francese, tedesco, portoghese, norvegese, ma anche in hindi, turco, cinese, arabo, vietnamita, urdu, taiwanese, serbo e kyrgyz. Diversi i personaggi noti che hanno partecipato all'iniziativa perché ospiti di eventi, come Scrittura Festival, Ravenna Teatro e Prospettiva Dante, oppure perché legati alla città. Tra loro Ivano Marescotti, Paolo Cevoli, Linus, ma anche lo scrittore Enrico Brizzi e il Premio Nobel per la letteratura 2021 Abdulrazak Gumah.

Dal 13 settembre 2020, data d'avvio del progetto voluto dal sindaco Michele de Pascale, ogni pomeriggio alle 17 nel periodo da novembre a marzo e alle 18 da aprile a ottobre (escluso il 25 dicembre) davanti alla Tomba di Dante si celebra l'universalità dell'opera dantesca. Chiunque lo desideri, previa prenotazione, può cimentarsi nella lettura di una delle opere più illustri della storia della cultura italiana. È possibile assistere alla lettura anche collegandosi alla pagina YouTube Viva Dante, che trasmette ogni giorno in streaming.

