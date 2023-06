MA LO SAPEVATE CHE TUTANKHAMON VENNE IMBALSAMATO CON IL PENE IN EREZIONE? – FU IL FARAONE STESSO A DECIDERE CHE IL SUO PISELLONE FOSSE DRITTO NON TANTO PER MOTIVI SESSUALI, MA PER UNA MOTIVAZIONE DI NATURA POLITICO-RELIGIOSA – IL PADRE AVEVA INTRODOTTO IN EGITTO UNA FORMA DI MONOTEISMO LEGATA AL CULTO DI ATON CHE….

Estratto dell'articolo di Matteo Liberti per www.focus.it

TUTANKHAMON

Il celebre faraone bambino Tutankhamon che salì al trono a soli dieci anni e dominò l'Antico Egitto tra il 1333 al 1323 a.C. circa, fu imbalsamato con il pene in (finta) erezione per motivi di natura politico-religiosa […] La scelta […] mirava a contrastare la rivoluzione religiosa messa in atto da suo padre, Akhenaton.

Sul trono prima di lui, questi aveva introdotto in Egitto una forma di monoteismo legata al culto di Aton, dio raffigurato dal disco solare, e nel far ciò aveva mandato in pensione le varie altre divinità del cosmo egizio, anche togliendo importanza alle figure sacerdotali che le rappresentavano. Un po' troppo, per i tempi.

tutankhamon

Così, dopo la morte del padre, Tutankhamon promosse un ritorno al politeismo, additando Akhenaton come eretico. In nome di questa contro-rivoluzione, dispose di essere imbalsamato con il pene eretto in omaggio a Osiride, dio della fertilità, tra le divinità che erano state messe in ombra dalla riforma del padre.

il sarcofago di tutankhamon tutankhamon 1 tutankhamon esaminato da howard carter tutankhamon tutankhamon

TUTANKHAMON