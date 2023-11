MA È LA SAVANA O LADISPOLI? SUL LITORALE ROMANO, UN LEONE È USCITO DALLA GABBIA DI UN CIRCO E PER SETTE ORE HA VAGATO PER LE STRADE E LE VILLETTE DELLA CITTADINA, SCATENANDO IL PANICO TRA I RESIDENTI – ALLA FINE, INSEGUITO DA CARABINIERI, VIGILI, POLIZIOTTI E VETERINARI, L’ANIMALE, ZOPPICANTE E INTONTITO, È STATO NARCOTIZZATO E CATTURATO – POLEMICHE DEGLI ANIMALISTI – VIDEO

Sette ore di caccia al leone per le strade di Ladispoli. Con carabinieri, vigili urbani, poliziotti e finanzieri. Insieme con tre veterinari armati di fucili caricati con proiettili al sedativo. Un primo tentativo di cattura alle 15 circa in un canneto fra viale Mediterraneo e via Nicosia, poco lontano dal circo Rony Roller, da dove il felino Kimba si era allontanato poco prima uscendo dalla sua gabbia, poi l'animale è riuscito a scappare di nuovo quando sembrava già preso. E ha raggiunto le abitazioni, terrorizzando gli abitanti, tappati in casa.

Una scena surreale, con la belva - seppur intontita e zoppicante - che si aggirava fra le villette. Pedinato dai carabinieri, ma senza offrire mai ai veterinari la possibilità di colpirlo e sedarlo. E così, alle 20.30, il leone è scomparso di nuovo, dopo essere rientrato nel canneto. Alle 22 è stato catturato.

Il felino è stato subito individuato nei pressi del tendone, lungo il corso del torrente Sanguinara, che costeggia lo spiazzo dove è stato montato il circo: era rimasto bloccato nel pantano e non riusciva a risalire, anche se per alcuni minuti nella cittadina costiera è stato il panico.

Posti di blocco, in volo anche un elicottero della polizia decollato da Pratica di Mare. Indagini in corso per capire se il leone venga accudito nel rispetto delle regole sulla protezione degli animali, se i documenti di possesso siano a posto e anche se le misure di sicurezza per evitare «evasioni» siano state seguite dai responsabili del circo Rony Roller con Stefano Orfei, che ha in programma uno spettacolo per domani.

Molti residenti hanno postato video dalle loro abitazioni, preoccupati per quello che sarebbe potuto accadere, anche se i militari dell'Arma non hanno perso il contatto con l'animale che ha continuato a passeggiare fra le villette anche dopo il tramonto. Non ci sono stati pericoli per le persone, l'animale zoppica e appare anche intontito. I carabinieri sono in attesa dell'arrivo da Roma di un veterinario specializzato in questo genere di animali che dovrebbe addormentarlo sparandosi un proiettile soporifero.

Anche perché si è subito scatenata la polemica con i residenti che hanno accusato il Comune di non aver preso tutte le misure di sicurezza per evitare rischi simili. Alcuni non vogliono proprio il circo a Ladispoli. Una querelle che si protrae da anni. […]

«Stavo portando a spasso il cane quando ho sentito alcuni abitanti che mi gridavano di tornare a casa, pensavo ce l'avessero con me e il cane, invece ho capito dopo che c'era un leone in giro. Sono fuggita subito a quel punto», racconta Silvia La Placa, una delle residenti nella zona dove si aggirava il felino. Federica D. e Salvatore S., invece, raccontano di «essere rimasti chiusi in macchina per ore con i nostri familiari. Volevamo tornare a casa ma non ci è stato consentito perché c'era la caccia al leone»

La fuga di un leone dal circo «è esemplare» perché «evidenzia la pericolosità dei circhi con animali dal punto di vista della sicurezza pubblica e soprattutto il disagio degli animali costretti in cattività e usati negli spettacoli», spiegano dall'Organizzazione internazionale protezione animali che «torna ad auspicare l'introduzione di una legge che vieti i circhi con gli animali, anche nel rispetto del nuovo articolo 9 della Costituzione che `tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni´. […]

