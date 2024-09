12 set 2024 08:18

MA È LA SCUOLA O LA SAVANA? – IN UN ISTITUTO PER L'INFANZIA DI ROMA, IN ZONA PORTUENSE, UN’IMPIEGATA È STATA MORSA ALLA MANO DA UN SERPENTE CHE ERA ENTRATO IN UNA CLASSE – LA DONNA, SOCCORSA DAL 118, È STATA TRASPORTATA IN OSPEDALE – PRIMA CHE IL RETTILE SI ALLONTANASSE, QUALCUNO È RIUSCITO A FOTOGRAFARLO ED È STATO APPURATO CHE SI TRATTAVA DI UN BIACCO, NON VELENOSO PER L'UOMO…