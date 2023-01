MA SE NUN VE REGGE LA POMPA, RESTATE A CASA: IL DIVANO NON HA MAI UCCISO NESSUNO - VICINO CORTINA DUE ESCURSIONISTI HANNO CHIAMATO IL SOCCORSO ALPINO PER FARSI VENIRE A RECUPERARE PERCHE'...ERANO TROPPO STANCHI – L’ELISOCCORSO HA RACCATTATO SULLE DOLOMITI UN 41ENNE E UNA DONNA DI 32 ANNI CHE NON RIUSCIVANO NEANCHE A SCENDERE A VALLE...

ELISOCCORSO

La Centrale del 118 è stata contattata verso le 14e30 del 7 gennaio, da quattro escursionisti (veneziani e rodigini) che si stavano recando al Rifugio Vandelli ma a un certo punto non sono più stati in grado di proseguire. Due di loro infatti erano sfiniti dalla stanchezza. In particolare un 41enne di Cavarzere lamentava dolori a una gamba mentre una 32enne era molto provata dalla fatica.

Non appena l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore si è liberato da un’altra missione è volato al Passo Tre Croci per imbarcare due soccorritori di Cortina e successivamente dirigersi verso la zona indicata dai 4 escursionisti. Le due coppie avevano con loro anche due cani, uno di piccole e uno di grandi dimensioni.

Gli escursionisti sono stati individuati lungo il sentiero numero 217 che da Valbona sale al rifugio Vandelli, circa 300 metri sotto la struttura. I tecnici del soccorso alpino e quello dell’elisoccorso sono stati sbarcati con il verricello che è stato calato per una trentina di metri.

elisoccorso alpino

I due escursionisti in difficoltà sono stati issati a bordo dell'elicottero per poi essere lasciati al Passo Tre Croci. Gli altri due, sempre un uomo e una donna, che erano in grado di camminare, sono scesi assieme ai loro cani e ai due soccorritori di Cortina rimasti a terra per riaccompagnarli a valle.