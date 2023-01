17 gen 2023 20:18

MA SI PUÒ ARRIVARE A SPERPERARE L’EREDITÀ MILIARDARIA DI ELVIS PRESLEY? GUARDANDO QUELLO CHE HA COMBINATO LA FIGLIA LISA MARIE, EVIDENTEMENTE SÌ – PRIMA DI MORIRE A 54 ANNI PER UN ARRESTO CARDIACO, LA DONNA SPENDEVA 92MILA EURO AL MESE, DI CUI OLTRE 20MILA PER L’AFFITTO DI UNA RESIDENZA E OLTRE MILLE PER IL NOLEGGIO DI UNA MASERATI. SPESE FOLLI SE SI PENSA CHE DOVEVA AL FISCO OLTRE UN MILIONE DI DOLLARI DOPO CHE… - VIDEO