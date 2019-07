MA SI PUÒ MORIRE A UN FESTIVAL DELL’AGLIO? – UN 19ENNE ITALO-IRANIANO HA APERTO IL FUOCO SULLA FOLLA AL "GILROY GARLIC FESTIVAL" DI SAN JOSÈ, IN CALIFORNIA: IL BILANCIO È DI TRE MORTI, TRA CUI UN BIMBO DI SEI ANNI. QUINDICI PERSONE SONO RIMASTE FERITE – IL KILLER, CHE SUI SOCIAL AVEVA CONDIVISO POST IN CUI ESPRIMEVA POSIZIONI SUPREMATISTE, È STATO UCCISO DALLA POLIZIA CHE SAREBBE SULLE TRACCE DI UN COMPLICE…(VIDEO)

Da "www.repubblica.it"

strage al gilroy garlic festival

È di tre morti e almeno 15 feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta alle 5,30 locali (le 2,30 in Italia) in una delle maggiori manifestazioni della California dedicate al cibo, il Gilroy Garlic Festival di San Josè.

steven romero sei anni ucciso al gilroy garlic festival

Tra le vittime c'è anche un bambino di 6 anni, Stephen Romero, quando è stato colpito era insieme alla madre Barbara Aquirre, che è stata colpita allo stomaco e a una mano ma non è in pericolo di vita. Anche la nonna è stata ferita. Cinque persone sono state già dimesse, altre restano in condizioni critiche.

Gli agenti hanno ucciso il killer "in meno di un minuto" ha detto Scot Smithee, capo della polizia della città di Gilroy, 48 km a sud-est di San Josè dove si svolge il festival. Ci sono volute ore però prima che fosse identificato in Santino William Legan, 19 anni. Secondo quanto riportano i media americani, Legan sul suo profilo di Instagram si definisce di origini italiane e iraniane e avrebbe condiviso in passato post con posizioni suprematiste.

attentato al gilroy garlic festival

La dinamica

Legan potrebbe essersi introdtto al festival attraverso un torrente, tagliando il recinto intorno al perimetro e superando metal detectors e dispositivi di sicurezza. Quando sono esplosi i colpi le persone hanno pensato che si trattasse di fuochi d'artificio.

Solo quando hanno visto le persone a terra, coperte di sangue, hanno cominciato a scappare ed è scoppiato il caos. In un video si sentono cinque colpi in rapida successione e poi gente correre spaventata, mentre una voce fuori campo ripete "cosa sta succedendo" e poi "oh! Hanno sparato".

attentato al gilroy garlic festival

Il capo della polizia ha anche reso noto che è ricercato un secondo sospettato. "Riteniamo che sulla base delle dichiarazioni dei testimoni che ci sia stato un secondo individuo coinvolto in qualche modo, non sappiamo quale", ha detto ai giornalisti.

Secondo altri testimoni il presunto attentatore era vestito in assetto militare, con giubbotto antiproiettili e pantaloni stile militare. "Sembrava volesse uccidere il maggior numero di persone possibili", riferisce un'altra testimone.

attentato al gilroy garlic festival

Il cantante del gruppo Tin Man, Jack van Breen che doveva esibirsi al festival, avrebbe sentito un dialogo tra Legan e qualcuno che gli chiedeva "perché lo fai?". "Perché sono molto arrabbiato" è stata la risposta.

La reazione di Trump

"La polizia è sulla scena della sparatoria a Gilroy, in California. Secondo le informazioni chi ha sparato non è stato ancora fermato. State attenti!" ha twittato il presidente americano, Donald Trump. Mentre Kamala Harris, la senatrice democratica candidata alla Casa Bianca si è scagliata contro la proliferazione delle armi: "Nel nostro Paese c'è un'epidemia di violenza con armi da fuoco che non possiamo tollerare".

attentato al gilroy garlic festival

La famiglia del presunto killer

La famiglia di Legan vive a San Josè, non lontano dal luogo del massacro. Secondo il sito americano heavy.com, il fratello di Santino, Rosino, è un pugile amatoriale che aveva cominciato al liceo una battaglia, con tanto di raccolta di firme, per abbattere i costi degli studi universitari.

Il nonno di Legan, Tom, uscito dall'Accademia militare americana di West Point e morto nel maggio dell'anno scorso, aveva servito come ufficiale in Corea e poi completato il suo servizio di stanza in Germania. Una volta lasciata la vita militare, il nonno aveva lavorato nel privato, come direttore marketing, finendo nei guai per un'accusa di stupro sulla figlia maggiore, da cui venne poi scagionato.

attentato al gilroy garlic festival

Il padre di Santino, invece, è stato un campione locale di atletica e corsa su strada. Il suo vecchio allenatore, e amico, Jerome Turcan, aveva pubblicato appena una settimana fa su Facebook una foto con lui. Oggi ha aggiunto, a commento, solo un emoticon per esprimere dolore.

spari al girloy garlic festival9

Il festival di San Josè

L'appuntamento gastronomico, nato nel 1979, è frequentato, in media, da centomila persone. Gilroy è una città di 57 mila abitanti ed è famosa, negli Stati Uniti, per la produzione e la lavorazione dell'aglio. Il Garlic Festival è uno degli appuntamenti più popolari negli Stati Uniti. In quarantuno anni ha raccolto 11 milioni di dollari destinati a opere di beneficenza.

spari al girloy garlic festival 7 spari al girloy garlic festival 3 spari al girloy garlic festival 21 spari al girloy garlic festival 1 spari al girloy garlic festival 11 spari al girloy garlic festival 18 spari al girloy garlic festival 5 spari al girloy garlic festival 25 spari al girloy garlic festival 28 spari al girloy garlic festival