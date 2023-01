MA SI PUO’ PENSARE DI CAMBIARE ROMA CON 11 CASE DELL’ACQUA, UN OSTELLO DELLA GIOVENTU’ E UN PARCHEGGIO SOTTERRANEO? PRESENTATO IL PIANO DA 1,8 MILIARDI PER CAMBIARE IL VOLTO DI ROMA ENTRO IL GIUBILEO 2025 - I CANTIERI DELLE PRIME 87 OPERE: NON PRENDIAMOCI PER I FONDELLI, LA CAPITALE HA BISOGNO DI UN PIANO DI MOBILITA’ ALTERNATIVA E DI ALTRE LINEE METRO, NON DI PANNICELLI CALDI - ATTESI OLTRE 30 MILIONI DI FEDELI, IL VOLUME D'AFFARI SARA’ DI 5 MILIARDI...

Estratto dell’articolo di Francesco Malfetano per “il Messaggero”

Il Giubileo sarà «un evento di rinascita». Non solo, come ha spiegato Papa Francesco, per le centinaia di milioni di pellegrini che arriveranno in Vaticano alla ricerca di «speranza e fiducia» in un mondo sconvolto da Covid, guerre, crisi climatica ma anche, come sottolinea invece il governo guidato da Giorgia Meloni, per Roma.

Nei prossimi due anni infatti, il volto della Capitale è destinato a cambiare grazie al pacchetto di interventi «essenziali e indifferibili» contenuto nel Dpcm del 15 dicembre scorso e presentato ieri a palazzo Chigi dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e dal sindaco Roberto Gualtieri. Con quest' ultimo che, non a caso, ha parlato di una «grande occasione per una Roma più bella, accessibile e inclusiva».

Ottantasette opere, dalla sottovia di piazza Pia alla manutenzione straordinaria di metro e percorsi bus, fino ai nuovi parcheggi interrati al rinnovamento della stazione Termini, tutte utili a far rinascere la città entro il 2025: 32 progetti di riqualificazione e valorizzazione, 23 relativi ad accessibilità e mobilità, 8 dedicati al capitolo accoglienza e partecipazione e 24 per ambiente e territorio.

Per uno stanziamento di 1,8 miliardi di euro (di cui un miliardo di fondi giubilari) a cui si aggiungono ulteriori 500 milioni di euro che riguardano il Piano Caput Mundi del Pnrr e altri 300 per 48 opere che saranno oggetto di un successivo Dpcm. Circa 4 miliardi in totale in pratica, considerando anche i fondi complementari. (...)

LE OPERE La prima operazione che vedrà concretamente il via riguarderà la manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione all'interno della Città eterna. Si tratta di un intervento da quasi 200 milioni di euro che, attraverso l'Anas, interesserà 48 grandi strade della Capitale, tra cui Ardeatina, Laurentina, Nomentana, Ostiense, Portuense, Prenestina, Tuscolana, Boccea, Trionfale, Salaria, Cristoforo Colombo e via del Mare (e ulteriori iniziative riguarderanno gli accessi autostradali).

Data l'eccezionalità dell'afflusso di pellegrini attesi, grande attenzione sarà riservata agli accessi pedonali alla Santa Sede.

E così 70 milioni di euro vengono destinati alla realizzazione della sottovia di Piazza Pia, utile a liberare l'area dal traffico veicolare e realizzare un corridoio pedonale da Castel Sant' Angelo a Via della Conciliazione su cui (con un altro milione di euro stanziato) sorgerà un percorso pedonale protetto. Il capitolo riqualificazioni è però corposo (molte hanno come soggetto attuatore la società Giubileo 2025) e, solo a guardare l'area attorno alla Città del Vaticano, interesseranno via Ottaviano (4 milioni), la cosiddetta passeggiata del Gelsomino tra il binario 1 della Stazione San Pietro e Piazza del Sant' Ufficio (2 milioni), il sottopasso pedonale di via Gregorio VII per l'attraversamento di via dei Porta Cavalleggeri (500mila euro), la Stazione San Pietro con il piazzale antistante (11 milioni, in questo caso con Rfi come soggetto attuatore), il mercato in Piazza dell'Unità nel rione Prati (5,5 milioni).

Tra gli interventi però - assieme alla riqualificazione di spazi pedonali e aree vicine a tutte le Basiliche giubilari - spiccano anche la realizzazione di due parcheggi interrati (uno a piazza del Risorgimento e uno a Lungotevere Castello, per uno stanziamento totale di 59 milioni di euro) e il collegamento ciclabile di 1,1 chilometri tra San Pietro e Monte Ciocci (5 milioni).

Ma si interverrà anche sulla stazione Termini e Piazza dei Cinquecento: 18 milioni di euro gestiti da Grandi stazioni, 15 milioni per la riqualificazione delle banchine e 12 milioni per rifare le aree adiacenti a piazza della Repubblica. Quattro milioni invece serviranno a riqualificare i percorsi della stazione Fiumicino Aeroporto. Poi 35 nuovi treni per le metropolitane A e C (120 milioni) e 755 bus ibridi e a metano (113 milioni). E infine diversi altri progetti relativi all'accoglienza dei pellegrini (come la predisposizione di 11 case dell'acqua in tutta la Città) che cambieranno il volto di Roma.

2 - ATTESI OLTRE TRENTA MILIONI DI FEDELI UN VOLUME D'AFFARI FINO A 5 MILIARDI

Estratto dell'articolo di Giampiero Valenza per “il Messaggero”

Il Vaticano attende a Roma tra i 30 e i 32 milioni di visitatori per il prossimo del Giubileo del 2025, tanto che monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero Vaticano per l'Evangelizzazione, delegato proprio all'evento mondiale che coinvolge i cattolici di tutto il pianeta, si è spinto a dire che c'è un'aspettativa su un «grande indotto, che porterà a una significativa crescita» di qualche punto del prodotto interno lordo non solo di Roma ma dell'intero Paese.

I CONFRONTI Per il Giubileo straordinario della Misericordia che venne indetto da Papa Francesco e che iniziò a novembre 2015, attraversarono la Porta Santa della Basilica di San Pietro più 22 milioni di persone e si stimò una spesa complessiva di tutti i pellegrini per più di 5 miliardi di euro. Quindi, a fronte di un aumento stimato del numero dei turisti in circa 10 milioni, ci potrebbe essere nella Capitale (secondo le stime di Confcommercio Roma) l'abbondante superamento della spesa che venne fatta ormai otto anni fa. Allora, l'agenzia di valutazione finanziaria Fitch aveva previsto una crescita del Pil dell'1% proprio per il solo Giubileo straordinario.

L'UNICITÀ Rispetto ai grandi eventi come le Olimpiadi e i mondiali di calcio (che attraggono sempre milioni di visitatori nelle grandi città del pianeta), il Giubileo muove una gran quantità di pellegrini in un arco di tempo molto più lungo perché dura un intero anno. E, tra l'altro, Roma non ha competitor: è l'unica città al mondo che può ospitarlo. Dunque, non ci sono candidature o selezioni, come per quanto accade, invece, per altri grandi eventi internazionali.

Si stimano nel mondo più di un miliardo e 360 milioni di cattolici: tutti potrebbero essere potenzialmente coinvolti in un viaggio nella Capitale. Considerando però i Paesi più vicini e con maggior capacità di spesa, poco prima del Duemila il Censis valutò come di estremo interesse questo evento per 68 milioni di persone. Esclusi i cattolici italiani il centro di ricerca osservò un potenziale di flussi di una cerchia più ampia del mondo cattolico di 222 milioni di persone, il 69% dei quali a reddito medio-alto e il restante 31% a reddito medio-basso, ma comunque sempre con una forte motivazione a partecipare. Ebbene, per il Grande giubileo del 2000 arrivarono nella Capitale 25 milioni di persone, con un aumento delle notti passate in città del 57,6% rispetto al 2019 (in tutta Italia si arrivò a +7,4%).

Secondo uno studio della Banca d'Italia, dieci anni dopo il primo Giubileo del millennio il tasso di occupazione a Roma è stato di 4 punti percentuali più alto, crescendo di più nel settore dei servizi, dell'arte, dell'intrattenimento e del turismo.

