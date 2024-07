30 lug 2024 17:32

MA SI PUÒ TENERE UNO COSÌ AI DOMICILIARI? NO - IL TRIBUNALE DEL RIESAME HA RISPEDITO IN CARCERE SIMONE BORGESE, IL 39ENNE ARRESTATO PER AVER VIOLENTATO UNA STUDENTESSA A ROMA: L’UOMO, CHE NEL 2021 È USCITO DI GALERA DOPO AVER SCONTATO PIÙ DI SETTE ANNI PER AVER STUPRATO UNA TASSISTA, A MAGGIO ERA STATO DENUNCIATO DALLA RAGAZZA PER LA NUOVA VIOLENZA – IL GIP LO AVEVA MANDATO AI DOMICILIARI, MA I GIUDICI DEL RIESAME HANNO RICHIESTO LA CUSTUDIA IN CARCERE E…