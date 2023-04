Estratto dell’articolo di Gianluca Di Feo per www.repubblica.it

La controffensiva dell’esercito ucraino rischia di restare un bluff. Perché il governo di Kiev e gli alleati occidentali devono prima risolvere un problema fondamentale: proteggere le brigate d’assalto dai bombardamenti russi. La situazione della contraerea oggi è drammatica ed entro quindici giorni comincerà a entrare in crisi, obbligando il presidente Zelensky a scegliere se proteggere le città o le truppe al fronte. […] non ci saranno abbastanza missili per dare copertura sia alla popolazione che ai reparti sulla linea del fuoco.

IL RISCHIO DEL COLLASSO

E’ quello che descrive uno dei documenti segreti del Pentagono sulla guerra trafugati e diffusi sul web, intitolato “il consolidamento delle difese anti-aeree ucraine”: un dossier del 23 febbraio scorso che esamina le condizioni delle batterie terra-aria, i rinforzi in arrivo e le iniziative per impedire il collasso delle barriere contro i raid dal cielo del Cremlino. […] fanno capire perché un mese fa nel quartiere generale atlantico è cominciata a circolare la preoccupazione sul “nuovo peso” dell’aviazione di Mosca.

CACCIA INUTILI

Attualmente i caccia intercettori di Kiev hanno una capacità “limitata o del tutto inesistente” nell’affrontare le squadriglie nemiche: il compito di proteggere lo spazio aereo ricade tutto sulle difese basate a terra […] Oggi non ce la fanno più. Le ultime ondate di cruise scagliate da Mosca hanno trovato grandi falle nella rete difensiva. E stando al dossier top secret, ogni mese vengono lanciati dagli ucraini quasi 400 missili terra-aria a lungo raggio e 340 a corta distanza: numeri senza precedenti, mai visti in nessun conflitto. Il risultato è che le scorte sono ridotte al minimo e molti apparati hanno bisogno di riparazioni: l’efficienza peggiorerà progressivamente fino a tutto maggio. E solo nel mese successivo ci sarà una ripresa, grazie all’entrata in servizio dei rifornimenti occidentali.

La sintesi del rapporto americano è drammaticamente semplice: i sistemi di concezione sovietica con cui l’Ucraina ha affrontato l’inizio dell’invasione ormai sono pochi e logori; le armi arrivate finora dall’Occidente sono sofisticate ma con scarse munizioni e non è chiaro quando saranno operativi gli apparati più potenti, come i Patriot o i Samp-T italo-francesi.

SCORTE AL MINIMO

Dal giorno dell’invasione, i generali di Kiev hanno fatto affidamento su due sistemi, progettati ai tempi dell’Urss e poi modernizzati: gli S-300 e gli SA-11 Buk, che hanno sostenuto l’89% degli scontri. A fine febbraio c’erano solo 25 batterie di S-300 con 421 missili disponibili: ogni mese ne vengono sparati 180 e quindi basteranno fino al prossimo 2 maggio. In quella data la scorta di dardi per i Buk sarà già esaurita. Queste due sono le uniche armi che colpiscono gli aerei in volo ad alta quota: trovarne altri sui mercati è difficilissimo, perché soltanto le aziende di Mosca li fabbricano. Li potranno sostituire i Patriot promessi da Stati Uniti, Germania e Olanda, che stanno arrivando sul campo in queste settimane: sei batterie con 100 missili. Ma sono strumenti complessi e non saranno pronti prima di maggio. Il documento sostiene che il Samp-T offerto insieme da Roma e Parigi invece sarà trasferito a Kiev il 23 maggio.

RISPARMIO E SELEZIONE

Fino ad allora? La soluzione rapida – da applicare subito - è quella di impedire agli artiglieri ucraini di sparare a raffica i missili. Le riserve di SA-300 e Buk vanno usate solo contro i cacciabombardieri russi. Ovviamente, i generali di Mosca conoscono da tempo i dati sintetizzati nel dossier segreto e hanno intensificato le incursioni degli aerei sul terreno delle battaglie, bersagliando con bombe guidate depositi di munizioni e magazzini dei mezzi corazzati.

[…] GLI ORDIGNI PENSIONATI

Invece si sta potenziando di corsa la difesa a corto raggio con una lista di apparati donati dai Paesi Nato: in prima linea ci sono quasi tremila missili “spalleggiabili” tra cui 188 Stinger. Davanti all’emergenza, l’Europa ha svuotato i depositi con i residuati della Guerra Fredda, alcuni destinati alla pensione perché obsoleti. […] ma gestire una moltitudine di mezzi diversi crea grandi difficoltà alla manutenzione.

MISSILI FRANKENSTEIN

Nel corso dell’estate è previsto lo sviluppo di “batterie Frankenstein” – chiamate “Franken-Sam” - ossia ibridi con missili americani inseriti su radar e lanciatori russi. Progetti mai tentati prima che stanno venendo testati a tempo di record per garantire così munizioni che non si riesce più a reperire. Nei file si parla anche di officine mobili per riparare i semoventi SA-300 e Buk senza doverli spostare in Polonia, in modo da aumentare quelli operativi.

Poi dalla fine dell’anno, con le consegne di Iris-T, Nasam e altri apparati di nuova produzione – costruiti cioè appositamente per l’Ucraina – prenderà forma il nuovo volto della difesa di Kiev, completamente allineata agli standard della Nato. Il problema è sopravvivere ai russi fino ad allora, senza permettere alle squadriglie di Mosca di colpire le forze destinate a lanciare il contrattacco di primavera. Che – alla luce di questi dati – difficilmente potrà cominciare prima di giugno.