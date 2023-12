MA SMETTETELA CON QUESTA INUTILE MANFRINA: USCITE ALLO SCOPERTO – GIORGIA CARDINALETTI E CESARE CREMONINI CONTINUANO A GIOCARE A NASCONDINO COME UNA BELEN E UN CORONA QUALSIASI – IL CANTANTE È A BOLOGNA PER FARE DA TESTIMONIAL DELLA RACCOLTA FONDI PER LA TORRE GARISENDA. E MAGICAMENTE ANCHE LA CONDUTTRICE DEL TG1 È IN CITTÀ, E POSTA SU INSTAGRAM UNA FOTO DELLE DUE TORRI – LE PAPARAZZATE DELL’ESTATE E L’INTERVISTA GALEOTTA NEL SETTEMBRE 2022

E I SOCIAL LI "FREGANO": SPUNTA IL VIDEO BALLERINO DI CREMONINI E CARDINALETTI CHE BALLANO SULLE NOTE DI "BUON VIAGGIO" ? https://t.co/NRljZaiQ8w pic.twitter.com/TTXSkJeqfb — Giuseppe Candela (@GiusCandela) December 1, 2023

Estratto dell’articolo di Vittoria Melchioni per www.corriere.it

LA STORIA INSTAGRAM DI GIORGIA CARDINALETTI DA BOLOGNA

Giorgia Cardinaletti è sempre più bolognese. La «presunta» fidanzata di Cesare Cremonini nei giorni scorsi ha postato una foto delle Due Torri, inequivocabile segno non solo della sua presenza in città, ma anche di supporto all’endorsment di Cesare per salvare la Garisenda a rischio crollo.

Il cantante, infatti, assieme a Gianni Morandi, si è prestato come testimonial della raccolta fondi lanciata dal comune di Bologna per salvare la torre. I due fanno coppia fissa da un anno, galeotta fu un’intervista che Cesare rilasciò alla Rai nel settembre del 2022.

I primi rumors hanno iniziato a circolare in aprile, ma ufficialmente non sono mai usciti allo scoperto anche dopo essere stati paparazzati più volte l’estate scorsa durante una romantica vacanza in barca alle Eolie.

cesare cremonini e giorgia cardinaletti insieme in barca foto diva e donna

Giornalista e volto di punta del TG1, Giorgia è molto riservata e non ama parlare della sua vita privata, più loquace Cesare che ha sempre presentato le sue fidanzate alle quali ha sempre dedicato una canzone. Ma anche da parte sua, stavolta, nessuna ufficializzazione della relazione. Sembra che i due facciano davvero sul serio però. Cremonini l’ha presentata a mamma Carla, che sarebbe entusiasta della fidanzata del figlio.

[…] Cardinaletti, figlia di un commerciante (il padre ha un noto negozio di dischi) e di una biologa, ha due fratelli: Michelangelo e Raffaello, ha 36 anni ed è marchigiana, di Fabriano dove ha studiato al liceo classico «Francesco Stelluti», si è laureata in Lettere con indirizzo storico all'Università degli Studi di Perugia e in seguito ha frequentato la Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia e dal 2012 è giornalista professionista. I primi servizi li firma per RaiNews24 con il ruolo di inviata, poi la svolta sportiva con la conduzione di «Pole position» programma dedicato al mondo della F1 e l’approdo al bancone della Domenica Sportiva.

cesare cremonini e giorgia cardinaletti insieme in barca con la mamma di lui foto diva e donna

[…] Nel 2019 la «promozione» su RaiUno: per la rete segue il Festival di Sanremo, presenta Uno Mattina Estate al fianco di Alessandro Baracchini e arriva alla conduzione del TG1 delle 20 […].

Prima della relazione con Cremonini, il gossip le attribuisce una relazione con l’autore televisivo e giornalista Francesco Caldarola (che ora, sempre seguendo i «ben informati» fa coppia fissa con un’altra giornalista, ma di Mediaset: Valentina Petrucci) lasciato proprio dopo l’incontro con il cantante bolognese. […]

il bacio tra cesare cremonini e giorgia cardinaletti foto diva e donna giorgia cardinaletti cesare cremonini giorgia cardinaletti cesare cremonini 3 il video dei delfini pubblicato da giorgia cardinaletti 1 il video dei delfini pubblicato da cesare cremonini 2 il video dei delfini pubblicato da giorgia cardinaletti 2 cesare cremonini e giorgia cardinaletti insieme in barca foto diva e donna 2 cesare cremonini e giorgia cardinaletti insieme in barca foto diva e donna cesare cremonini e giorgia cardinaletti insieme in barca foto diva e donna