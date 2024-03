MA GLI STATI UNITI NON AVEVANO ANNUNCIATO CHE ISRAELE ERA “PIÙ O MENO” PRONTO A UN ACCORDO? USA, QATAR E HAMAS SONO AL CAIRO PER TRATTARE UNA NUOVA TREGUA NELLA STRISCIA DI GAZA - I FUNZIONARI DI ISRAELE NON SONO NEMMENO PARTITI PER LA CAPITALE EGIZIANA: PRIMA DI SEDERSI AL TAVOLO DELLE TRATTATIVE VOGLIONO AVERE LA LISTA DEGLI OSTAGGI VIVI E QUALI PRIGIONIERI VORREBBERO FOSSERO LIBERATI IN CAMBIO – IL MINISTRO BENNY GANTZ VOLA NEGLI STATI UNITI SENZA COMUNICARLO A NETANYAHU E…

Estratto dell'articolo di www.open.online.it

truppe israeliane sparano sui palestinesi in attesa di aiuti a gaza city 9

Proseguono i colloqui per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza. I delegati di Stati Uniti, Qatar e Hamas hanno raggiunto il Cairo per trattare una tregua sulla Striscia prima del Ramadan, il mese in cui si pratica il digiuno, che inizia dal 10/11 marzo […] la delegazione di Hamas – composta da 3 leader – presenterà una risposta unitaria delle fazioni palestinesi riguardo ad una nuova formula per l’accordo di cessate il fuoco e di scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi.

Assenti ai colloqui i funzionari israeliani che, fa sapere la radio pubblica Kan, avrebbero deciso di non partire per la capitale d’Egitto.

truppe israeliane sparano sui palestinesi in attesa di aiuti a gaza city 6

Secondo i media locali, Israele insisterebbe ancora per conoscere i nomi dei prigionieri nella mani di Hamas che dovrebbero essere liberati e anche per verificare il numero di detenuti palestinesi che dovrebbe rilasciare in cambio.

[…] «Se Israele accetta le richieste di Hamas, che includono il ritorno degli sfollati palestinesi nel nord di Gaza e un aumento degli aiuti umanitari, ciò può aprire la strada a un accordo entro le prossime 24-48 ore», ha detto la fonte di Hamas in condizione di anonimato.

netanyahu gantz

[…]

Nel frattempo, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dato istruzioni all’ambasciata israeliana a Washington, riportano i media locali, di non assistere il ministro Benny Gantz, membro del gabinetto di guerra, che la scorsa notte è partito per gli Stati Uniti.

BENNY GANTZ BENJAMIN NETANYAHU

Qui, Gantz ha in programma vari incontri con la vicepresidente Usa, Kamala Harris, il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan e membri del Congresso, sia democratici che repubblicani. Secondo radio Kan, Netanyahu ha trovato fuori luogo che Gantz abbia organizzato quella missione senza consultarlo in anticipo. Per questo, l’ambasciatore di Israele negli Usa Mike Herzog non parteciperà ai colloqui. […]

benny gantz benjamin netanyahu truppe israeliane sparano sui palestinesi in attesa di aiuti a gaza city 8 truppe israeliane sparano sui palestinesi in attesa di aiuti a gaza city 20 truppe israeliane sparano sui palestinesi in attesa di aiuti a gaza city 21 truppe israeliane sparano sui palestinesi in attesa di aiuti a gaza city 3

truppe israeliane sparano sui palestinesi in attesa di aiuti a gaza city 19 truppe israeliane sparano sui palestinesi in attesa di aiuti a gaza city 2 truppe israeliane sparano sui palestinesi in attesa di aiuti a gaza city 7

truppe israeliane sparano sui palestinesi in attesa di aiuti a gaza city 5