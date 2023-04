VIVA LA FUGA! – L’INCREDIBILE FOTO SCATTATA A LIVERPOOL, IN INGHILTERRA: UN 32ENNE PROVA A SCAPPARE DALLA POLIZIA USCENDO DA UN LUCERNARIO E ARRAMPICANDOSI SU UN TETTO – NELL’IMMAGINE SI VEDE LA TESTA DELL’AGENTE CHE STA CERCANDO L’UOMO CHE È, IN EQUILIBRIO, A POCHI CENTIMETRI DA LUI – IL 32ENNE SENZA FISSA DIMORA, DI ORIGINI ALBANESI, ERA PAGATO 100 STERLINE AL GIORNO PER VIVERE IN UNA CASA IN CUI C’ERANO 200 PIANTINE DI CANNABIS E ORA È STATO CONDANNATO A 2 ANNI E 4 MESI...