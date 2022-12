MA IN TITANIC, IL PERSONAGGIO DI JACK SI SAREBBE POTUTO SALVARE? – DOPO ANNI DI PRESE PER IL CULO E TENTATIVI DI RISCRIVERE IL FINALE, RICORRENDO ALLA TEORIA FISICA DEL GALLEGGIAMENTO, LA RISPOSTA ARRIVA DA KATE WINSLET, LA ROSE PROTAGONISTA DEL FILM: “SE METTI DUE ADULTI SU UNA ZATTERA DIVENTA IMMEDIATAMENTE INSTABILE. PENSO CHE SI SAREBBE CAPOVOLTA E…” - VIDEO

Claudia Silvestri per www.comingsoon.it

titanic 9

James Cameron e Kate Winslet sono tornati a collaborare in Avatar: La via dell'acqua. A venticinque anni dall'uscita di Titanic, i giornalisti di tutto il mondo hanno quindi deciso di non lasciarsi sfuggire l'imperdibile occasione di trovare una risposta definitiva ad una delle domande più ricorrenti della Storia del cinema: Jake si sarebbe potuto salvare salendo sulla - famigerata - zattera? Josh Horowitz - conduttore del podcast Happy, Sad, Confused - è riuscito ad ottenere l'opinione di Kate Winslet in persona, impegnata nel tour promozionale dell'ultima fatica di James Cameron.

kate winslet risponde alla domanda se jack si poteva salvare in titanic 3

Titanic - secondo Kate Winslet Jack si sarebbe potuto salvare?

Josh Horowitz, in realtà, aveva già interrogato sulla questione Leonardo DiCaprio, durante una conferenza stampa per la presentazione di C'era una volta... ad Hollywood, ottenendo però come risposta un laconico "no comment". Ha quindi poi deciso di proporre la domanda anche a Kate Winslet, la quale è apparsa - inizialmente - contrariata dalla domanda, al punto da commentare l'intera situazione con un secco "Non lo so, c***o.

titanic 7

Questa è la risposta, non lo so." L'attrice ha però poi fornito una spiegazione più dettagliata, affermando di conoscere molto bene le dinamiche legate all'acqua, anche grazie all'esperienza maturata sul set di Titanic e di Avatar: La via dell'acqua:

Se metti due adulti su una zattera diventa immediatamente instabile. Quindi la verità è che, se devo essere onesta, non credo che saremmo sopravvissuti se fossimo saliti entrambi su quella porta. Penso che si sarebbe capovolta e non sarebbe stata un'idea sostenibile.

kate winslet risponde alla domanda se jack si poteva salvare in titanic 2

Secondo Kate Winslet, Rose era destinata a sopravvivere senza il "suo" Jack. Un amore destinato a finire in tragedia, ma che ha dato vita - fuori dal set - ad una delle amicizie più sincere di Hollywood. Kate Winslet, che nel sequel di Avatar interpreta la guerriera Na'vi Ronal, è apparsa di recente nella miniserie HBO Omicidio ad Easttown, ottenendo una candidatura agli Emmy e ai Golden Globe come miglior attrice protagonista. Leonardo DiCaprio, la cui ultima apparizione risale al film Netflix Don't Look Up, è invece atteso nel nuovo film di Martin Scorsese, Killers of the Flowers Moon, al fianco di Brendan Fraser e Robert De Niro.

titanic 4

Avatar: La via dell'acqua ha debuttato nelle sale italiane al primo posto del box office. Un risultato decisamente incoraggiante, ma che dovrà essere replicato nei cinema di tutto il mondo, dal momento che per rientrare nei costi di produzione la pellicola dovrà diventare uno dei film con il maggior incasso nella Storia del cinema, provando a battere sia Avatar (al 1° posto) che Titanic (al 3° posto).

