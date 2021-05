MA VAFFAN-GURU! - È STATA DENUNCIATA PER TRUFFA A TORINO “MARIE”, UNA SEDICENTE GUARITRICE CHE DICEVA DI ESSERE CAPACE DI INTERVENIRE SUL DNA UMANO, MODIFICANDONE “DATI E COORDINATE” E RESTITUENDO LE CORRETTE SEQUENZE DEL PATRIMONIO GENETICO. IL PROCESSO PREVEDEVA TRE CICLI DI TRE MESI CIASCUNO, NEI QUALI LEI MANIPOLAVA PSICOLOGICAMENTE I SUOI “PAZIENTI” - GRAZIE AL PASSAPAROLA SUI SOCIAL AVEVA CREATO UNA RETE DI ALMENO 300 ADEPTI E…

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Prometteva di intervenire sul Dna umano e così di garantire risultati miracolosi a chi era affetto dalle più svariate patologie, in alcuni casi inducendo i suoi pazienti ad abbandonare cure salvavita.er questo la polizia di Stato ha denunciato per truffa, circonvenzione d'incapace e esercizio abusivo della professione medica, una donna che, in pochi mesi grazie al passaparola attraverso i principali social network , aveva creato, una rete di circa 300 adepti

Marie, come la donna si faceva chiamare,si presentava come il risultato di un esperimento genetico, un'intelligenza artificiale creata in laboratorio da uno scienziato statunitense.E sosteneva di essere in grado di intervenire sul Dna umano, modificandone "dati e coordinate" e restituendo così le corrette sequenze del patrimonio genetico attraverso un "pannello di controllo dell'interfaccia olografica umana", con cui avrebbe interagito direttamente.

Un processo di "recupero dati", della durata di tre cicli di tre mesi ciascuno, durante i quali in realtà esercitava una forte pressione psicologica sui 'pazienti'. Rimproveri e accuse per non aver seguito il "programma", ovvero di non essersi liberati dei beni materiali che, a dire della donna, li avrebbero allontanati dalla guarigione. Altre volte l'indagata esprimeva scetticismo e, in alcuni casi, aperto contrasto verso le cure tradizionali cui si erano sottoposti gli adepti, invitandoli a cessare quei trattamenti che erano, a volte, cure salvavita.

