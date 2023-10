MACELLERIA MESSICANA – UN NARCOS, CON UN COPRIVISO SUL QUALE ERA STILIZZATO UN TESCHIO, HA FILMATO SEI ADOLESCENTI CONDOTTI A MORIRE E HA INVIATO IL VIDEO AI LORO GENITORI: I RAGAZZI, DI ETÀ COMPRESA TRA I 14 E I 18 ANNI, AVEVANO GLI OCCHI COPERTI E LE MANI LEGATE DIETRO LA SCHIENA - SOLO UNO È SOPRAVVISSUTO ED È RICOVERATO IN CONDIZIONI GRAVI IN OSPEDALE: I CORPI DELLE VITTIME SONO STATI RITROVATI IN UN… VIDEO

#AzucenaALas10 | Sepultaron a cinco de los 6 jóvenes cuyos cuerpos fueron localizados en Villanueva, Zacatecas, mientras Yobani continúa hospitalizado. Uno de los padres aseguró a “El País”, que los captores les enviaron un video para presionar por el pago del rescate pic.twitter.com/SmGigCkGyj — Azucena Uresti (@azucenau) September 29, 2023

DAGONEWS

narcos uccidono sette adolescenti in messico 5

Un narcos, con un copriviso sul quale era stilizzato un teschio, ha filmato sei adolescenti condotti al patibolo in Messico e ha inviato il video ai loro genitori.

Le immagini mostrano il membro del cartello armato che guida sette adolescenti - di età compresa tra 14 e 18 anni – con gli occhi coperti e le mani legate dietro la schiena mentre camminano su una montagna nello stato di Zacatecas, nel Messico centrale.

Dei sette adolescenti, sei sono stati uccisi e un settimo è stato picchiato, ma è sopravvissuto

I ragazzi si stavano godendo un fine settimana con la famiglia in un ranch vicino alla città di Malpaso quando uomini armati provenienti da diversi veicoli hanno fatto irruzione in casa alle 4 del mattino di domenica e hanno rapito i ragazzi. I loro corpi sono stati ritrovati giorni dopo in una zona così remota che non aveva nemmeno strade.

L'unico sopravvissuto, Sergio Yobani Acevedo, è ricoverato in ospedale e non ha potuto parlare con gli investigatori.

narcos uccidono sette adolescenti in messico 6

La ragione dei rapimenti e degli omicidi non è chiara.

Nonostante 6.500 membri dell'esercito messicano, della guardia nazionale e del segretario federale di pubblica sicurezza siano di stanza nello stato, un'ondata di violenza sta travolgendo Zacatecas: almeno sei cartelli sono in guerra per il controllo dello stato, tra cui i Jalisco New Generation, i Sinaloa e i Nordest.

