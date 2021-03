MACELLERIA MESSICANA – NEL WEEKEND È STATA UCCISA IVONNE GALLEGOS CARREÑO, CANDIDATA SINDACO A OCOTLAN DE MORELOS NELLO STATO DI OAXACA – SALE A 18 IL NUMERO DELLE VITTIME DI OMICIDI TRA ASPIRANTI POLITICI MESSICANI - LA MAGGIOR PARTE DEI DELITTI AVVIENE NELLE ZONE PIÙ VIOLENTE DEL PAESE, DOVE I POLITICI DEVONO AFFRONTARE TANTI OSTACOLI COME CARTELLI E RIVALI CORROTTI....

I funzionari Messicani hanno condannato l’uccisione nel fine settimana dell’aspirante sindaco Ivonne Gallegos Carreño a Ocotlàn de Morelos, una piccola città nello stato meridionale di Oaxaca.

Secondo gli analisti, il numero dei candidati politici uccisi nel periodo che precede le elezioni di giugno è salito a 18 vittime, tutti assassinati prima dell’inizio delle loro campagne elettorali.

La società di consulenza Etellekt ha scritto un rapporto sugli omicidi, stabilendo che la maggior parte dei crimini sono stati commessi negli stati di Veracruz e Guerrero, zone note per atti di estrema violenza negli ultimi tempi.

Anche se le motivazioni dei delitti varia per ogni caso, i politici Messicani hanno a che fare quotidianamente con minacce da parte di cartelli, rivali politici e poliziotti corrotti.

L’istituto Nazionale per le Donne Messicane ha affermato in una dichiarazione che “la violenza contro le donne non può essere consentita o tollerata in un sistema democratico”

