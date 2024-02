MACRON, AL FRONTE VACCE TE! LA CASA BIANCA RIBADISCE LA SUA OPPOSIZIONE ALL’IPOTESI AVANZATA DAL TOY BOY DELL'ELISEO DI INVIARE TRUPPE DI TERRA DELLA NATO IN UCRAINA: “BIDEN È STATO CHIARO SUL FATTO CHE GLI STATI UNITI NON INVIERANNO SOLDATI A COMBATTERE" – IL PRESSING DI SLEEPY JOE SUL CONGRESSO USA PER SBLOCCARE ’STI BENEDETTI AIUTI A KIEV E PER EVITARE LO SHUTDOWN...

CASA BIANCA, 'NON INVIEREMO TRUPPE IN UCRAINA'

jens stoltenberg emmanuel macron rishi sunak olaf sholz joe biden al vertice nato di vilnius 4

(ANSA) - Gli Stati Uniti non invieranno soldati in Ucraina. Lo ha detto la Casa Bianca. "Biden è stato chiaro sul fatto che gli Stati Uniti non invieranno soldati a combattere in Ucraina", ha dichiarato la portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana Adrienne Watson, aggiungendo che il presidente ritiene che "per la vittoria" siano necessari gli aiuti a Kiev bloccati al Congresso.

BIDEN RICEVE LEADER DEL CONGRESSO, PRESSING SUGLI AIUTI A KIEV

(ANSA) - Joe Biden riceve alla Casa Bianca i leader del Congresso, sui quali intende premere per l'approvazione degli aiuti all'Ucraina e per evitare un parziale shutdown. Alla Casa Bianca andranno nelle prossime ore lo speaker della Camera, il repubblicano Mike Johnson, il leader dei conservatori in Senato Mitch McConnell e i democratici Chuck Schumer e Hakeem Jeffries.

joe biden e volodymyr zelensky - armi all ucraina -vignetta osho

L'1 marzo è la scadenza per evitare lo shutdown di alcune agenzie governative, fra le quali il dipartimento dell'Energia e dei Trasporti. L'8 marzo scade invece il termine per il dipartimento di Giustizia e quello della sicurezza nazionale. Se per queste due date non si sarà trovato un accordo sui finanziamenti il rischio è quello di uno shutdown parziale. Le parti lavorano a un accordo che, comunque, al momento non appare a portata di mano. Ogni eventuale intesa deve poi tenere conto del limitato spazio di manovra di Johnson, che può contare su una maggioranza risicata.

la cena di stato di biden per macron alla casa bianca 1 1 la cena di stato di biden per macron alla casa bianca 4

volodymyr zelensky joe biden incontro alla casa bianca 1 emmanuel macron joe biden