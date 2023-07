MACRON TREMA: C'E' IL RISCHIO DI NUOVE RIVOLTE IN FRANCIA PER LA FESTA DEL 14 LUGLIO - IL GOVERNO FRANCESE BLINDA LE CITTÀ PER PAURA DI SCONTRI, INIZIATI DOPO LA MORTE DEL 17ENNE NAHEL, UCCISO A NANTERRE DA UN POLIZIOTTO - A PARIGI SONO STATI DISPIEGATI 130MILA AGENTI MENTRE ALTRI COMUNI HANNO CANCELLATO LE CELEBRAZIONI - LO SCORSO ANNO DURANTE LA FESTA NAZIONALE CI FURONO PIÙ DI 800 PERSONE ARRESTATE, 750 AUTO INCENDIATE E 55 AGENTI FERITI…

Estratto dell'articolo di Benedetta Perilli per “la Repubblica”

Gli ingredienti per un 14 luglio caldo ci sono tutti, […] La festa nazionale, istituita nel 1880 per consolidare la terza Repubblica nello spirito della presa della Bastiglia del 1789 e della festa della Federazione del 1790, e da sempre simbolo per i francesi di libertà, inizia nel vento non sopito della contestazione dopo le violente rivolte per la morte del 17enne Nahel, ucciso il 27 giugno a Nanterre da un poliziotto.

[…] Macron aveva promesso un intervento pubblico, cento giorni dopo quelle tensioni, per rilanciare il quinquennio e girare pagina. E invece il discorso non ci sarà, almeno non ora. Anzi, secondo un sondaggio realizzato da Le Figaro, il 78% dei francesi ritiene che il presidente non abbia raggiunto l’obiettivo. Intanto ieri è emersa la notizia dell’invio di un dito tagliato all’interno di una lettera destinata al presidente francese. […]

Oltre la politica però, il fronte più delicato delle celebrazioni del 14 luglio resta quello delle piazze con l’alto rischio di nuovi scontri. Il tutto nell’ottica di una festività tradizionalmente occasione di tensioni: lo scorso anno erano state più di 800 le persone arrestate, 750 le auto incendiate e 55 gli agenti feriti a margine delle celebrazioni. Non stupisce quindi che quest’anno il ministro dell’Interno Gérald Darmanin abbia blindato il Paese, e in particolare Parigi, con un piano di sicurezza eccezionale che prevede lo schieramento da ieri sera e fino a sabato mattina di 130mila agenti, tra i quali 45mila dei reparti speciali addetti alle sommosse urbane, e oltre 40mila vigili del fuoco ogni sera.

Ma nonostante il rigore espresso sono numerosi i comuni colpiti dalle rivolte delle scorse settimane — da Savigny-sur-Orge a Montargis — che hanno preferito annullare le celebrazioni, in particolare i fuochi d’artificio. E senza fuochi resteranno anche tanti francesi, dopo che il governo ha disposto il divieto di vendita al pubblico per tutto il fine settimana. I razzi sono stati molto utilizzati dai casseur durante le ultime rivolte.

