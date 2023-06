MADONNA, L'ENNESIMA "VECCHIETTA" CHE NON VUOLE ACCETTARE DI ANDARE IN PENSIONE! – A 64 ANNI LA NONNETTA DEL POP NON VUOLE ARRENDERSI ALL’ETÀ E AGLI ACCIACCHI DI SALUTE: PRIMA DI ESSERE RICOVERATA IN OSPEDALE PER UNA INFEZIONE BATTERICA, HA DOVUTO AFFRONTARE UN INFORTUNIO AL GINOCCHIO, CHE L’HA PORTATA A DOVER CANCELLARE DIVERSE DATE DEL TOUR – LA “CARTILAGINE MANCANTE” E L’INTERVENTO LE HANNO PORTATO PROBLEMI ALL’ANCA: LA CANTANTE È STATA COSTRETTA A CAMMINARE CON LE STAMPELLE PER DIECI MESI E…

Solo pochi anni fa, la regina del pop ha rivelato di aver dovuto sottoporsi a un trattamento rigenerativo dopo aver sofferto di forti dolori a causa di un intervento chirurgico al ginocchio. Madonna, 64 anni, ha lottato con infortuni all’anca e al ginocchio durante il suo «Madame X Tour», programmato a cavallo tra il settembre 2019 e il marzo 2020.

Diverse date sono state cancellate, anche se la star è stata in grado di esibirsi in più spettacoli, il tutto in grande sofferenza. L’ex Material Girl ha provato una serie di trattamenti alternativi per aiutarla a far fronte al dolore, incluso il lavaggio del sangue con l’ossigeno. La star è stata sottoposta alla fine del 2020 a un intervento per la protesi all’anca, dopo un infortunio durante il tour Madame X. Incidenti & interventi che non hanno fermato la cantante. «Come mi mantengo in forma? È tutto nella testa — aveva detto —, si chiama volontà, si chiama nessuno può fermarmi. Non credo nelle limitazioni».

La «cartilagine mancante»

Madonna ha camminato con le stampelle per dieci mesi prima di annunciare di essersi completamente ripresa da un infortunio di tre anni fa. La regina del pop aveva della «cartilagine mancante» a seguito di un drammatico infortunio sul palco poco prima dell’inizio della pandemia di Coronavirus.

Dopo otto mesi di dolore intenso a causa di una brutta caduta sul palco durante lo show del suo «Madame X» a Parigi, in conseguenza del quale si è sottoposta a un trattamento chiamato «medicina rigenerativa per il ginocchio». Ma non è stato facile per la cantante riprendersi dopo l’operazione […]

Nonostante la cura di sé, la star di «Like a Virgin» sabato scorso è stata trasportata d’urgenza in ospedale per una «seria infezione batterica» che l’ha costretta a passare alcuni giorni in terapia intensiva. Le sue condizioni di salute sono già in via di miglioramento ed è previsto un pieno recupero per l’icona pop.

