23 apr 2024 17:57

PER LA MADONNA, È L'ORA DEI SIGILLI! – IL COMUNE DI TREVIGNANO HA SEQUESTRATO IL TERRENO DOVE LA SANTONA GISELLA CARDIA RADUNAVA I FEDELI PER PREGARE DAVANTI A UNA STATUA DELLA MADONNA CHE, A DIRE DELLA “VEGGENTE”, SANGUINAVA – VIENE IMPEDITO COSÌ OGNI EVENTO, ANCHE IN VISTA DELLA CONVOCAZIONE DEI SEGUACI DELLA CARDIA PER LA PROSSIMA SETTIMANA…