MADONNA, CHE ASTA! – LE BOMBASTICHE FOTO DI MADONNA, TRATTE DAL LIBRO “SEX” DEL 1992, SARANNO BATTUTE ALL’ASTA IL PROSSIMO AUTUNNO: OLTRE 40 SCATTI FINIRANNO NELLA CASA DI QUALCHE SEGAIOLO DISPOSTO A SGANCIARE DAI 50MILA FINO AI 300MILA DOLLARI – ALMENO PARTE DEL RICAVATO AVRÀ UNO SCOPO BENEFICO VISTO CHE SARÀ DEVOLUTO ALLA “RAISING MALAWI”, LA FONDAZIONE DELLA CANTANTE CHE SOSTIENE ORFANI E BIMBI VULNERABILI…

Il prossimo autunno verranno battute all'incanto, per la prima volta, le stampe di alcune fotografie tratte dal libro di Madonna "Sex" del 1992. Come riportato dall'edizione statunitense di Billboard, oltre quaranta scatti erotici realizzati da Steven Meisel per il controverso volume saranno venduti durante l'asta di Christie's a New York il 6 ottobre (qui l'annuncio sul sito ufficiale), come parte degli eventi per il 30esimo anniversario della pubblicazione.

Una selezione di fotografie tratte da "Sex" saranno prima esposte in una serie di mostre pubbliche in programma nelle sedi di Christie's a Londra (dal 23 maggio al 2 giugno), Parigi (dal 27 giugno al 6 luglio) e infine a New York (dal 30 settembre al 6 ottobre).

Stando a quanto segnalato dalla CNN, ogni stampa sarà un'edizione unica e porterà la firma della stessa Madonna e del fotografo di moda Steven Meisel, con prezzi base stimati che vanno dai 50.000 fino ai 300.000 dollari. Parte del ricavato dell'asta, andrà a Raising Malawi, un'organizzazione no-profit fondata dalla voce di "Like a virgin" nel 2006 per sostenere orfani e bambini vulnerabili nel paese dell'Africa sudorientale.

