8 feb 2023 20:02

MADONNA, CHE LAGNA! – LA NONNETTA DEL POP RISPONDE PICCATA ALLE CRITICHE PER LA FACCIA SFIGURATA DAL BOTOX E, COME SPESSO ACCADE QUANDO NON SI HANNO ALTRI ARGOMENTI, PARLA DI MISOGINIA: “LA SOCIETÀ SI RIFIUTA DI CELEBRARE LE DONNE OVER 45. NON MI SONO MAI SCUSATA PER IL MIO ASPETTO FISICO E NON LO FARÒ ORA”. E POI DELIRA: “SONO FELICE DI FARE DA APRIPISTA PER LE DONNE CHE VERRANNO”. APRIPISTA PER COSA? PER FARSI SFIGURARE DAL CHIRURGO PLASTICO? - VIDEO