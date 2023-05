MADONNA, CHE PESSIMISMO – MIRACOLO! ANCHE QUESTO MESE LA VERGINE MARIA SAREBBE APPARSA A TREVIGNANO E AVREBBE PARLATO CON LA SANTONA GISELLA CARDIA: “L’UMANITÀ STA ANDANDO VERSO L’AUTODISTRUZIONE” – LA PRESUNTA VEGGENTE HA SFRUTTATO L’OCCASIONE PER PARLARE DI SÉ DAVANTI AI FEDELI: “MI AVETE DIPINTA COME UN MOSTRO. IO INTENDO CONTINUARE A STARE QUI. SE DIO È CON ME CHI PUÒ ESSERE CONTRO DI ME?”. LA RISPOSTA È FACILE: IL COMUNE, VISTO CHE “IL SANTUARIO” È ABUSIVO - VIDEO

Le ultime dichiarazioni di Gisella a Trevignano: "Mi hanno dipinta come un mostro ma non mi fermo e intendo continuare a pregare in questo luogo" #Pomeriggio5 pic.twitter.com/lIUmmcpD7L — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 3, 2023

Estratto dell’articolo da www.open.online

FEDELI INTORNO ALLA STATUA DELLA MADONNA DI TREVIGNANO

Dalla collina di via Campo delle Rose Gisella Cardia si è allontanata intorno alle 16, scortata dalle guardie del corpo e dai fedeli in pettorina. La sedicente veggente di Trevignano Romano aveva dato appuntamento come ogni 3 del mese ai credenti per pregare insieme, in attesa dell’apparizione della Madonna.

Ma prima delle preghiere e dei messaggi religiosi, Maria Giuseppina Scarpulla si è occupata di cose ben più terrene, rivolgendosi a chi in questi mesi ha messo in dubbio il suo operato. «Io intendo continuare a stare qui e non arretro neanche di un millimetro perché sto nella casa di Dio. Siamo in pochi ma siamo i coraggiosi. La mia fede mi fa star bene. Perché io ho la Madonna dalla mia parte.

fedeli riuniti a trevignano di fronte alla madonna

In questi giorni mi avete dipinta come un mostro, che sono Satana in persona, che sono una che scappa e che sono blasfema ed eretica. Mi avete detto di tutto», ha tuonato contro giornalisti e scettici, «il demonio esiste, ma non sono io il male. Se dio è con me chi può essere contro di me?». […]

A un certo punto, come racconta Il Messaggero, la “veggente” sarebbe creduta in trance prima di iniziare a trascrivere il messaggio che la Madonna avrebbe voluto comunicare attraverso di lei. «La Madonna dice: figli miei sono madre di misericordia. Non abbiate paura. Sono sempre accanto a voi», ha riferito ai fedeli, «pregate sotto la croce del mio Gesù affinchè possa aprire i vostri cuori.

L’umanità sta andando verso l’autodistruzione. Pregate molto, la purificazione sarà dura ma necessaria. Amen». Cardia ha poi aggiunto, tornando a parlare di sé: «La guerra è vicina e noi stiamo pensando a una donna che fa pregare, il demonio si è davvero scatenato ma la fede è più forte».

la madonna di trevignano

Sin dalle prime ore del mattino, già un centinaio di seguaci si sono diretti verso le sponde del lago di Bracciano, il luogo dove la donna sostiene avvengano le presunte apparizioni della Madonna. […] Ovvero nel terreno sterrato della Onlus del marito Gianni Cardia. […]

