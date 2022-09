MADONNA CHE SCOPONA! – A 64ENNE LA NONNETTA DEL POP BOLLA COME ERRORI I MATRIMONI CON SEAN PENN E GUY RITCHIE E PENSA SOLO A TROMBARSI L’ENNESIMO TOY BOY: “GUARDANDOMI INDIETRO, QUELLA DI SPOSARMI NON È STATA L’IDEA MIGLIORE. IL SESSO? LA MIA OSSESSIONE PREFERITA…” - VIDEO

Simona Marchetti per www.corriere.it

madonna 1

Già una volta aveva detto che si sarebbe fatta travolgere da un treno, piuttosto che andare nuovamente all’altare e oggi Madonna lo ha ribadito, definendo i suoi due matrimoni - quello con Sean Penn dal 1985 al 1989 e quello con Guy Ritchie dal 2000 al 2008 - «non proprio le idee migliori che abbia avuto». La confessione è arrivata in un video postato sul suo canale YouTube, dove la 64enne popstar ha risposto a 50 domande, che spaziavano dalla sua quarantennale carriera ai piaceri proibiti, dal suo imminente album ai più grandi rimpianti della sua vita.

il compleanno di madonna a marzamemi 11

E in quest’ultima categoria la signora Ciccone ci ha appunto messo sia le nozze con l’attore americano (durante le quali aveva pure presentato una denuncia per violenza domestica, poi ritirata) sia quelle con il regista britannico (padre del suo secondogenito Rocco, che oggi ha 22 anni). «No, guardandomi indietro, quella di sposarmi non è stata l’idea migliore», ha ammesso Madonna, prima di affrettarsi ad aggiungere «entrambe le volte», così da non far torto a nessuno dei precedenti consorti.

Nel corso della confessione filmata la cantante - che nella clip indossa una giacca Versace supercorta nera, piena di spille da balia colorate e calze a rete - ha poi accreditato il sesso come «la mia ossessione preferita», scegliendo la stessa risposta anche per quanto riguarda i piaceri proibiti e il segno zodiacale (che in realtà è quello del Leone), per la gioia dell’attuale fidanzato, il 23enne modello Andrew Darnell, che ha 41 anni meno di lei.

strusciate lesbo tra madonna e la rapper tokischa 8

Dopo aver rivelato che se non si fosse dedicata alla musica, sarebbe diventata un’insegnante e di voler collaborare nuovamente con la sua amica Britney Spears, a 19 anni di distanza dalla loro hit «Me Against The Music», Madonna ha quindi spiegato che è la curiosità che le permette di trovare ogni volta la voglia di rinnovarsi, «perché se sei una persona curiosa e presti attenzione alla vita, non smetterai mai di trovare l’ispirazione e delle nuove idee».

sean penn madonna shanghai surprise il compleanno di madonna a marzamemi 12 guy ritchie e madonna madonna 4 sean penn e madonna a new york nel 1986 ph ron galella madonna 1 strusciate lesbo tra madonna e la rapper tokischa 21 madonna britney spears 1 strusciate lesbo tra madonna e la rapper tokischa 18 madonna a marzamemi festa di compleanno del figlio rocco 9 strusciate lesbo tra madonna e la rapper tokischa 20 madonna a marzamemi festa di compleanno del figlio rocco 10 strusciate lesbo tra madonna e la rapper tokischa 9 madonna a marzamemi festa di compleanno del figlio rocco 11