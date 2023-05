LA MADONNA MEJO DEI TRENI: E' SEMPRE PUNTUALE – DOMANI A TREVIGNANO CONVERGERANNO DA OGNI DOVE GLI ALLOCCONI ABBINDOLATI DA GISELLA CARDIA, LA SANTONA CHE DICE DI PARLARE CON LA MADONNA – LA PRESUNTA VEGGENTE SOSTIENE CHE, IL 3 DI OGNI MESE, LA VERGINE MARIA APPAIA NEL PAESINO VICINO ROMA E CHE SOLO LEI RIESCA A PARLARLE - LA PROCURA DI CIVITAVECCHIA HA APERTO UN’INCHIESTA. ALCUNI FEDELI HANNO DONATO ALLA DONNA 123 MILA EURO...

Estratto dell’articolo di Marco Carta per www.roma.repubblica.it

fedeli riuniti a trevignano di fronte alla madonna

Alberghi e B&b presi d’assalto. Gli obiettivi delle telecamere delle tv già puntate sul luogo delle (presunte) apparizioni sacre. L’attesa a Trevignano Romano è terminata. Gisella Cardia e i suoi fedeli stanno per tornare.

L’appuntamento, come ogni tre del mese, è per domani alla collina di via campo delle rose, il luogo delle presunte apparizioni della veggente che attraverso la sua associazione “La madonna di Trevignano” ha già comunicato al comune lo svolgimento dell’evento.

FEDELI INTORNO ALLA STATUA DELLA MADONNA DI TREVIGNANO

Il ritorno della veggente arriva al termine di un mese travagliato, forse il più difficile per la sensitiva capace di moltiplicare la pizza e gli gnocchi e di parlare con la Madonna. Dopo le denunce presentate da un ispettore privato, la procura di Civitavecchia ha aperto un’inchiesta sui presunti miracoli di Trevignano e sulle donazioni di alcuni ex fedeli che si sentono truffati. Tra loro c'è anche chi ha donato 123 mila euro. […]

Intanto lo stesso Comune proverà a bloccare l’afflusso dei credenti con un’ordinanza anti-traffico l’afflusso dei credenti. Come detto, l’ultimo mese è stato difficile per Gisella. Dopo l’apertura da parte della procura di Civitavecchia di un’inchiesta per abuso della credulità popolare, la santona è scomparsa e riapparsa a intermittenza, facendosi trovare a giorni alterni nella sua casa in riva al lago di Bracciano.

la madonna di trevignano

Rimasta a lungo in silenzio, prima di tornare a parlare e difendersi in tv, la santona aveva inizialmente mandato avanti il marito. Che, parlando dell’interesse attorno alla moglie, aveva tirato in ballo il diavolo: “Si tratta di un complotto diabolico”. […]

Gisella Cardia MADONNA DI TREVIGNANO 4 MADONNA DI TREVIGNANO 1 Gisella Cardia 1 MADONNA DI TREVIGNANO 3 MADONNA DI TREVIGNANO