MADONNA, QUANT’È BRUTTA LA VECCHIAIA! – TRA DUE SETTIMANE DOVREBBE PARTIRE IL “CELEBRATION TOUR” DELLA REGINA DEL POP, MA LEI CONTINUA A POSTARE FOTO DEI SUOI ACCIACCHI: DOPO L’INFEZIONE CHE LA STAVA SPEDENDO ALL’ALTRO MONDO, ORA TORNA AD AVERE PROBLEMI AL GINOCCHIO – A 65 ANNI LA CANTANTE NON VUOLE AMMETTERE DI NON ESSERE PIÙ UNA RAGAZZINA E IL RISCHIO È CHE DEBBA ANNULLARE I CONCERTI: E NEGLI STATI UNITI LE VENDITE DEI BIGLIETTI RALLENTANO… VIDEO

Tra due settimane Madonna dovrebbe salire sul palco per il suo “Celebration Tour”: dovrebbe partire da Londra, ma non c’è niente che fa pensare che tutto filerà liscio.

Su Instagram Madonna ha pubblicato una serie di foto delle prove, tra cui due che indicano che il suo ginocchio sinistro le sta dando non pochi problemi. In una foto ha un tutore blu. In un'altra c’è un assistente che sembra si stia dando da fare per fasciarle il ginocchio. A giugno scorso la popstar è finita in ospedale per un’infezione che ha rischiato di spedirla al camposanto, ma già durate il tour precedente aveva avuto diversi problemi fisici che l’hanno costretta ad annullare date e a convivere con “dolore indescrivibile”. E questo tour pare non partire tra i migliori auspici.

Come per tutti gli artisti di una certa età, sono prevedibili infortuni e malattie. Madonna ora ha 65 anni. Questo autunno abbiamo visto Bruce Springsteen e Steven Tyler colpiti da condizioni diverse che hanno portato alla cancellazione dei tour.

Ma tutto questo si sta traducendo nel fatto che le vendite dei biglietti del tour di Madonna negli Stati Uniti stanno rallentando. Il primo spettacolo negli Stati Uniti non sarà prima del 13 dicembre a Brooklyn, ma ci sono molti posti disponibili a prezzi ragionevoli.

Il problema di questo tour è che non c'è nessun album, film o scandalo a spingerlo. Anche in Europa, dove ci sono spettacoli esauriti, ci sono biglietti disponibili.

