MADONNA È STATA PIÙ VICINO ALLA MORTE DI QUANTO SI IMMAGINASSE – LA SERA IN CUI È STATA TROVATA PRIVA DI SENSI NELLA SUA CASA DI MANHATTAN ALLA NONNETTA DEL POP E' STATA FATTA UN'INIEZIONE DI NARCAN PER “RIPORTARLA IN VITA”: IL MEDICINALE VIENE USATO NEI CASI DI OVERDOSE O PER AFFRONTARE UNO CHOC SETTICO – UNA NOTIZIA CHE HA SCATENATO UNA SERIE DI RUMORS SULL’USO DI SOSTANZE CHE...

Estratto dell’articolo di Massimo Basile per “la Repubblica”

madonna il 20 giugno 2023

Madonna è stata più vicino alla morte di quanto si immaginasse. Quando il 24 giugno la regina del pop è stata trovata nella sua casa dell’Upper East Side, a Manhattan, priva di sensi, hanno dovuto sottoporla a punture di Narcan per “riportarla in vita”, come ha ammesso ai media newyorkesi un “insider”.

C’erano anche poliziotti attorno a lei. Non è chiaro se a fare l’iniezione sia stato il medico della cantante, o gli stessi agenti che hanno in dotazione il farmaco sintetico d’emergenza. Il Narcan è un trattamento medico di emergenza usato nei casi di overdose, con gravi crisi respiratorie, ma viene impiegato anche per affrontare uno shock settico, dovuto a una grave infezione che coinvolge tutto l’organismo.

[…]

madonna su instagram il 20 giugno 2023

La rivelazione sul Narcan, intanto, ha scatenato illazioni. Già il ricovero improvviso, a 64 anni, alla vigilia del tour mondiale per celebrare quarant’anni di successi, aveva seminato il panico tra milioni di fans. Molti temono che Madonna possa fare la fine di Michael Jackson, scomparso a cinquant’anni, nel 2009, per overdose. Lo stesso entourage della cantante ha ammesso che l’artista aveva avuto, un mese prima, una febbre forte, ma non si era fermata. […]

La prima tappa del “Celebration Tour” era prevista il 15 luglio a Vancouver, in Canada […]prevedeva 84 tappe tra Europa e Stati Uniti. Forse troppe. La cantante ha ricevuto le visite dei figli e di alcuni amici stretti, che le avrebbero consigliato di allentare il ritmo e “trovare tempo per riposare”. Nei prossimi giorni sapremo se Madonna li avrà ascoltati.

madonna il 20 giugno 2023 sam smith madonna madonna 3 madonna 1 madonna 8 madonna 2 madonna con il quadro diana ed endimione madonna sticky & sweet 2008 madonna per vanity fair 5 madonna irriconoscibile su instagram madonna