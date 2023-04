PER LA MADONNA, A TREVIGNANO C’È UNA RIVOLTA! – IL PAESE VICINO ROMA SI È STUFATO DI GISELLA CARDIA, SANTONA CHE SOSTIENE DI VEDERE LA MADONNA OGNI TRE DEL MESE – LA RABBIA DEGLI ABITANTI: “CI HA ROTTO I COGLIONI, È UNA MENZOGNERA” - IL TITOLARE DI UN RISTORANTE DEL POSTO SCHERZA SUL PRESUNTO “MIRACOLO” DELLA SANTONA: “LA MOLTIPLICAZIONE DEGLI GNOCCHI? SE È VERO L’ASSUMO SUBITO” - PERFINO IL PRETE LA ALLONTANA DALLA CHIESA...

Il temporale di primavera sul paese non cancella la rabbia e il disagio, il desiderio di rimanere lontani dalle polemiche e «dalle mezze risatine perché siamo cascati dentro a una truffa».

Trevignano è in rivolta contro la sua santona Gisella Cardia, nome in arte, al secolo Giuseppa Maria Scarpulla. «È una menzognera» , «È venuta qui a rovinarci», «Spero di non incontrarla più» , «Vada via». Sono le voci dei trevignanesi più adirati. «Le speranze non si vendono, penso a tutte quelle persone che si sono lasciate trascinare da lei e hanno voluto credere a quei messaggi mariani», dice una vicina della Cardia accarezzando il suo bassotto.

Le serrande nella casa della presunta veggente e del marito Gianni sono chiuse ma tutti sanno che lei è lì. Ha trascorso la Pasqua lontano da Trevignano sperando che il clamore dopo l’indagine per truffa nei confronti dei fedeli si placasse. «Non voglio parlare con nessuno», è l’unica frase consegnata all’avvocato Giuseppe Marazzita.

[…] «Il vescovo mi riceva, ho 150 testimoni che hanno ricevuto la grazia», intanto promette lei. Il marito risponde al telefono scocciato mentre fuori dalle palazzine popolari è un viavai di giornalisti: «Non diciamo niente» […]

Il signor Rossi fa capolino dalla sua villa di fronte alla casa di Gisella Cardia, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa: «So solo che sono andato su tutte le furie quando ci è stato detto che col parapendio non si poteva più atterrare nel terreno dove la santona ha messo la statua. Ci ha rotto i c...».

Da casa della veggente alla piazza principale sono meno di due chilometri e 350 metri di altitudine. Di fronte all’osteria “La Cantinella” c’è Rufino, il titolare. Di fronte il lago di Bracciano. «Ma ci avesse mai portato un cliente in più. La gente arrivava qui, passava per salire in via Campo delle Rose dalla Madonna e di certo non si fermavano qui da noi. I pellegrini hanno il pranzo a sacco. La moltiplicazione degli gnocchi? Ma se è vero l’assumo subito».

Poco distante c’è la casa del fanciullo, don Piero Rongoni prepara la messa delle 18: «Le ho vietato il rosario in chiesa il martedì perché non intravedevo un percorso di fede autentico. Ha detto in giro che l’ho cacciata ma non è così». […]

