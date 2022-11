30 nov 2022 15:22

LA MADRE DEI BORSEGGIATORI È SEMPRE INCINTA – LA POLIZIA FERROVIARIA DI VENEZIA NON RIESCE A MANDARE IN PRIGIONE UNA LADRA CHE HA COLLEZIONATO CONDANNE PER 30 ANNI DI GALERA PERCHÉ... È SEMPRE INCINTA – È UNA PRASSI COMUNE: LE SIGNORINE SANNO CHE NON POSSONO ESSERE TRATTENUTE DALLA POLIZIA SE SONO IN STATO INTERESSANTE E PERCIÒ, PUR DI NON ANDARE IN GALERA, PREFERISCONO SFORNARE FIGLI E CONTINUARE A METTERE LE MANI NELLE BORSE DEI PASSEGGIERI...