22 ago 2024 10:15

LA MADRE DI SAMAN ABBAS, ARRESTATA IL 31 MAGGIO IN PAKISTAN, STA PER ARRIVARE IN ITALIA - LA 51ENNE NAZIA SHAHEEN È STATA CONDANNATA ALL'ERGASTOLO DALLA CORTE DI ASSISE DI REGGIO EMILIA, PER L'OMICIDIO DELLA FIGLIA: LA DONNA ERA LATITANTE DAL PRIMO MAGGIO 2021, GIORNO IN CUI ERA TORNATA IN PATRIA DA NOVELLARA - LA STESSA PENA È STATA INFLITTA AL MARITO, SHABBAR ABBAS. DANISH HASNAIN, ZIO DI SAMAN, E' STATO CONDANNATO A 14 ANNI…