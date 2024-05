28 mag 2024 16:10

MADRI DI MERDA E DOVE TROVARLE: SUL RACCORDO! UNA DONNA DI 40 ANNI ABBANDONA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA LA FIGLIA 16ENNE PER UN 5 IN LATINO CHE LE ROVINAVA LA MEDIA (9 IN TUTTE LE MATERIE) – LA RAGAZZA: “ABBIAMO LITIGATO PER UN’INSUFFICIENZA E MI HA FATTO SCENDERE DALLA MACCHINA” – LA SEVERISSIMA MADRE È STATA DENUNCIATA PER MALTRATTAMENTI DI MINORI – E IL PADRE SEPARATO DELLA 16ENNE…