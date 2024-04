6 apr 2024 08:50

MADURO, UNA NE PENSA E CENTO NE SPARA – IL PRESIDENTE DEL VENEZUELA SOSTIENE CHE DIEGO ARMANDO MARADONA SIA STATO UCCISO NELL'AMBITO “DI UN'OPERAZIONE PER PORRE FINE AI SIMBOLI DELL'ARGENTINA RIBELLE” – LA STRAMPALATA TEORIA DI MADURO: “PRIMA HANNO DISTRUTTO DIEGO. POI VOLEVANO FARLA FINITA CON CRISTINA KIRCHNER IN DIRETTA TV. E IN SEGUITO, CIÒ CHE È ANDATO AL POTERE IN ARGENTINA CON JAVIER MILEI È IL FASCISMO. HO PARLATO CON MARADONA IL GIORNO DEL SUO 60ESIMO COMPLEANNO, POCO PRIMA CHE MORISSE...”