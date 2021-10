LA ROMA DEI GIUSTI - TRA UN DOCUMENTARIO SUL FRESCHISSIMO EUGENIO SCALFARI E UNO SUL DEFUNTO DA TEMPO GIORGIO STREHLER, IL DIRETTORE ANTONIO MONDA PER TOGLIERCI UN PO’ DI NAFTALINA CI PORTA FORTUNATAMENTE QUALCOSA DI BUONO E DI FRESCO DALL’AMERICA TRA I FILM IN ODORE DI CORSA ALL’OSCAR. PENSO A “C’MON C’MON” DI MIKE MILLS, VIAGGIO PER L’AMERICA DI JOAQUIN PHOENIX ASSIEME A UN NIPOTINO DI NOVE ANNI, GRANDI CRITICHE POSITIVE, O A “PASSING”, SOFISTICATA OPERA PRIMA IN BIANCO E NERO… VIDEO