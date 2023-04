COME MAI DONNARUMMA NON È ANCORA STATO NOMINATO ALLA GUIDA DI CDP VENTURE CAPITAL? - IL MANAGER PREDILETTO DA GIORGIA MELONI, FATTO FUORI DALLA CORSA IN ENEL, È STATO DESIGNATO UFFICIALMENTE DA FAZZOLARI, MA ANCORA ASPETTA. COME MAI? INNANZITUTTO NON C’È ANCORA ACCORDO SUGLI EMOLUMENTI. POI C’È LA QUESTIONE DELL’OPPORTUNITÀ DI UN PASSAGGIO “INFRAGRUPPO” TRA DUE SOCIETÀ CONTROLLATE DALLA CASSA. E INFINE C’È IL DOSSIER TIM…