MAGIA NERA – IL 58ENNE ROMANO PAOLO ABOZZI, CONOSCIUTO COME “MAGOPAOLO”, ANIMATORE ALLE FESTE PER BIMBI E PIÙ VOLTE APPARSO IN TV, È FINITO AI DOMICILIARI CON L'ACCUSA DI MALTRATTAMENTI E VIOLENZA SESSUALE AGGRAVATA DALL'INFERIORITÀ PSICHICA – AVREBBE SOGGIOGATO E MANIPOLATO UNA DONNA, COSTRINGENDOLA A LASCIARE MARITO E FIGLI PER ANDARE A VIVERE CON LUI – SECONDO L'ACCUSA, “HA SOMMINISTRATO ALLA DONNA PSICOFARMACI, OBBLIGANDOLA A PRATICHE SESSUALI DOLOROSE E MORTIFICANTI…”

paolo abozzi - Magopaolo

(ANSA) - Soggiogata fino a lasciare marito e figli e subire maltrattamenti. Vittima una donna che per sei mesi ha vissuto l'incubo di essere manipolata da un uomo conosciuto in vacanza e che ora è agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico e a processo per maltrattamenti e violenza sessuale aggravata dall'inferiorità psichica.

La storia è raccontata dal Corriere della Sera nelle pagine di Roma: l'uomo a processo, Paolo Abozzi, 58 anni, è conosciuto come Magopaolo, animatore alle feste per bimbi e ospitato più volte in tv. La donna incontra Abozzi in Sardegna dove è in vacanza con marito e figli. Al ritorno lascia la famiglia per andare a vivere con lui.

paolo abozzi - Magopaolo

I marito nota che la donna dimagrisce, perde i capelli, aveva dolori e segni sul corpo. Non solo: Abozzi trasforma la libreria di cui la donna è socia in un'attività più vicina al suo mestiere di mago. Dopo sei mesi la donna riesce a troncare la relazione e Abozzi viene arrestato: gli si contestano "reiterati maltrattamenti" e una manipolazione della vittima "privandola del sonno, somministrandole psicofarmaci, costringendola a pratiche sessuali dolorose e mortificanti, adoperando violenza psicologica e fisica e sottoponendola ad uno stile di vita penoso e intollerabile al punto che la persona offesa manifestava intenti suicidi".

paolo abozzi - Magopaolo paolo abozzi - Magopaolo paolo abozzi - Magopaolo