FLASH! - TUTTI I CONDUTTORI DE LA7 IN RIVOLTA CONTRO MINIMO GILETTI PER LA SUA FIGURACCIA (EUFEMISMO) DI IERI A MOSCA SULLA PIAZZA ROSSA, AGGRAVATA POI DALLA DURISSIMA REPRIMENDA IN DIRETTA DI ALESSANDRO SALLUSTI, UN GIORNALISTA DI SICURO NON DI SIMPATIE DI SINISTRA. SI VOCIFERA CHE GILETTI VERRA' FATTO A FILETTI DA URBANO CAIRO...